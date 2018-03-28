Kansere Karşı Biyoçip

ABD’nin Oregon kentindeki Knight Kanser Enstitüsü’nün (Oregon Health & Science University-OHSU) kurucu direktörü Prof. Dr. Sadık Esener, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) Antalya-Belek’te gerçekleştirilen 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde “Nano Tıp ve Onkoloji” başlıklı konferansta sunum yaptı.

KAN TESTİYLE RESİSTANS TESPİTİ



Konferans öncesi TTOD Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er’le sohbet eden Prof. Dr. Esener, kansere karşı yapılan tedaviye vücudun rezistansını, hastanın kendisinin bile kan testiyle yapabileceği bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Prof. Dr. Sadık Esener, “Kanser progresyonunu, nanoteknoloji ile beslenmiş yeni imkanlarla takip edip altta yatan biyolojik değişikliklerin incelenmesi ve anlaşılması, erken tanı için çok önem kazanmaktadır. Progresyondaki en önemli nokta, tedaviye rezistansın oluşmasıdır. Bu yönde geliştirdiğimiz elektrokinetik biyoçip teknolojisiyle, parmaktan alınan kandaki dolaşımdaki tümor serbest DNA’sını (CTf DNA) ölçerek, rezistansın oluştuğu zamanı çok daha erken dönemde, hasta kendisi test ederek saptayabilecek. Cep telefonu ile doktoruna bilginin aktarılmasi mümkün olacaktır.” bilgisini paylaştı.