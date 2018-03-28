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Kansere Karşı Biyoçip

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Sadık Esener, elektrokinetik biyoçip teknolojisiyle, kansere karşı yapılan tedaviye vücutta oluşan rezistansın erken dönemde saptanabileceğini söyledi.

Kansere Karşı Biyoçip

ABD’nin Oregon kentindeki Knight Kanser Enstitüsü’nün (Oregon Health & Science University-OHSU) kurucu direktörü Prof. Dr. Sadık Esener, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) Antalya-Belek’te gerçekleştirilen 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde “Nano Tıp ve Onkoloji” başlıklı konferansta sunum yaptı.

KAN TESTİYLE RESİSTANS TESPİTİ

Konferans öncesi TTOD Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er’le sohbet eden Prof. Dr. Esener, kansere karşı yapılan tedaviye vücudun rezistansını, hastanın kendisinin bile kan testiyle yapabileceği bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Prof. Dr. Sadık Esener, “Kanser progresyonunu, nanoteknoloji ile beslenmiş yeni imkanlarla takip edip altta yatan biyolojik değişikliklerin incelenmesi ve anlaşılması, erken tanı için çok önem kazanmaktadır. Progresyondaki en önemli nokta, tedaviye rezistansın oluşmasıdır. Bu yönde geliştirdiğimiz elektrokinetik biyoçip teknolojisiyle, parmaktan alınan kandaki dolaşımdaki tümor serbest DNA’sını (CTf DNA) ölçerek, rezistansın oluştuğu zamanı çok daha erken dönemde, hasta kendisi test ederek saptayabilecek. Cep telefonu ile doktoruna bilginin aktarılmasi mümkün olacaktır.” bilgisini paylaştı.

ANTALYA-BELEK’TE ONKOLOJİ GÜNLERİ

TTOD tarafından bu yıl 21-25 Mart tarihlerinde 7.’si düzenlenen Onkoloji Kongresinde bin 150 katılımcı, 295 konuşmacı ve oturum başkanı yer aldı. Kongrede 284 e-poster, 55 sözel bildiri sunuldu. 24 panel, 6 kurs, 4 konferans, 13 uydu sempozyumu ile hemşirelik oturumları yapıldı.

EN İYİ ARAŞTIRMA VE BİLDİRİLERE ÖDÜL

Kongrede araştırma ve bildiri ödülleri de sahiplerini buldu. Kongrenin ikinci gününde oturum başkanlığını Prof. Dr. Süheyla Serdengeçti ile Prof. Dr Fikri İçli’nin yaptığı törende, araştırma ödülleri, dördüncü gününde de oturum başkanlığını Prof. Dr. Öhmet Özet ile Prof. Dr. Gökhan Demir’in yaptığı törende bildiriler ödüllendirildi. “Araştırma” dalında 36 tıp insanı, “Bildiri” dalında da 29 tıp insanı ödüllendirildi.

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TIP Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları kanser TTOD klinik araştırmaları Prof. Dr. Özlem Er Prof. Dr. Mahmut Gümüş

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