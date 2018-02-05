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Kansere karşı uzman uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr.

Kansere karşı uzman uyarısı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Cengiz Akosman, kanserin toplum genelinde giderek artan en önemli sağlık sorunu olmanın yan sıra maddi ve manevi kayıplara da yol açan ciddi bir problem olduğuna dikkat çekerek toplumu uyardı. Dr. Akosman, “Doktora gitmek için mutlaka hastalanmayı veya hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeyin. Kanserde erken belirti ve bulguları öğrenerek riskleri bilmek, kanser tarama programlarına girmek de kanserden korunma konusunda önemli adımlardır” dedi.
Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Cengiz Akosman, kansere karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu. Akosman, “Kanser hastalığı sadece bir sağlık sorunu değildir, maddi ve manevi yönleri de olan bir sorundur. Ailesel ve genetik faktörler, kişinin yaşam tarzı, dış etkenlerden kaynaklanan çevresel faktörler kanserin oluşumunda etkili olan en önemli faktörler arasında sayılabilir. Kanserin oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir” dedi.

"Bu faktörlerden uzak durun"
Kanser hastalığı için en iyi tedavinin erken teşhis olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Cengiz Akosman, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi: “Erken tanının en önemli olduğu hastalıkların ilk sırasında kanser yer almaktadır. Kanserin tanısı ne kadar erken konulursa tedavide başarı oranı da o kadar yüksek olur. Kanserde erken tanı yaşam kalitesi ve süresinin artması için oldukça önemlidir. Bir hastalıktan korunabilmek için o hastalığın sebeplerinin bilinmesi gerekir. Kansere karşı alınacak tedbirlerde, yapılacak savaşta ana ilke; kanser oluşumu için bilinen risk faktörlerinden kaçınmak ve hastalığa erken tanı koymaktır. Doktora gitmek için mutlaka hastalanmayı veya hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeyin. Kanserde erken belirti ve bulguları öğrenerek riskleri bilmek, kanser tarama programlarına girmek de kanserden korunma konusunda önemli adımlardır. Kişinin bedeninde ele gelen kitleler ve şişlikler, iyileşmeyen yaralar, vücuttaki benlerde ve siğillerde değişiklikler, beklenmedik ve anormal kanamalar ve akıntılar, ses kısıklığı, açıklanamayan kilo kaybı, geçmeyen öksürükler, ateş, halsizlik ve ağrı kanserin belirtileri olabilmektedir. Bu gibi şikayetleri olanlar hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurarak, gerekli kontrolleri yaptırmayı ihmal etmemelidir. Kanserin tanısında en önemli basamak doktor muayenesi ve gerekli tarama tetkikleridir. Bu nedenle her sağlıklı kişinin yılda en az bir kez kapsamlı muayeneden geçmesinde fayda vardır. Düzenli kontrollerle erken dönemde teşhis edilen kanser hastalarının büyük çoğunluğunun tedavi edilebildiğini ve insanların sağlıklarına tekrar kavuşabildiğini unutmayın.”

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