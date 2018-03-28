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Kansere motosikletli farkındalık

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da kansere dikkat çekmek için motosikletlilerin de destek verdiği yürüyüş yapıldı.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kolon kanserine ve erken teşhise dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Elazığ’da kansere dikkat çekmek için motosikletlilerin de destek verdiği yürüyüş yapıldı.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kolon kanserine ve erken teşhise dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüşe, Moto23 Kulübü de motosikletlerle destek verdi. Sağlık çalışanlarıyla beraber ‘Bağırsak kanseri taramanızı aile hekimine yaptırınız’ yazılı tişörtleri giyen motorcular, yürüyüşe motorlarıyla katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Öğretmenevinde son buldu.
Kolon Kanseri farkındalık ayı kapsamında yürüyüş düzenlediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Halkımızı kanserler konusunda bilinçlendirmek, kanser taramaları konusunda uyarmak, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak, erken teşhisin önemini anlatmak amacı ile Moto23 kulübü ile beraber böyle bir program düzenledik. Bilindiği gibi tüm dünyada ve ülkemizde kanser ölüm sıralamasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Bu kanserlerin çoğunluğu da önlenebilir kanserlerdir” dedi.
Kanserde erken teşhise dikkat çeken Polat, “Buda bizim bu konuya vermiş olduğumuz önemi daha da artırmaktadır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütünün önlenebilir kanser olarak kabul ettiği meme, rahim ağzı ve kolon kanserlerinde Sağlık Bakanlığımız kanser taramalarını oldukça hız vermiştir. Biz bu bağlamda tüm aile hekimliklerinde ve hastanelerimizde kanser taramalarını ücretsiz olarak vermekteyiz. Elazığ olarak duyarlıyız ve iyi bir noktayız. Ama amacımız bunu daha da yaygınlaştırmaktır. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.
Ardından etkinlik kapsamında Öğretmenevi önünde stant kuruldu.

Kansere motosikletli farkındalık

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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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Kansere motosikletli farkındalık

Kansere motosikletli farkındalık
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