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Kansere yönelik çalışmaların gizlendiği iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, çevre kirliliğinin kanser vakalarına etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Sağlık Bakanlığınca, çevre kirliliğinin kanser vakalarına etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Türkiye işte böyle zehirleniyor" başlığıyla yayımlanan haberde, kanser vakalarında çevre kirliliğinin etkisine yönelik çalışmaların halktan gizlendiği iddialarına yer verildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından "Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi" yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, henüz tamamlanmayan projenin raporlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Henüz tamamlanmamış bir projenin sonuçlarının paylaşılmasının söz konusu olamayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın açıklamaktan kaçındığı herhangi bir rapor söz konusu değildir ve haberdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2011'de başlayan proje, 15 alt projeden oluşmaktadır. Ancak tüm çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülmemiştir.

Binlerce numunenin alındığı çalışmaların istatistiksel analizi ve raporlaması devam etmektedir. Projenin tamamlanmasından sonra çalışmalar bir bütün olarak değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir konuda, ilgili makamlardan teyit edilmeden yapılan haberlerin halkımızda gereksiz endişeye yol açacağı kuşkusuzdur."

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Anahtar Kelimeler:
kanser Sağlık Bakanlığı

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