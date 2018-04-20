Kanseri başlangıcında tespit edebilecek deri implantı geliştirildi

Bilim insanları kanseri daha başlangıç aşamasında tespit edebilecek bir deri implantı geliştirdiklerini açıkladı.

İmplant, bazı kanser türlerinin belirtileri arasında yer alan kanda artan kalsiyum oranını tespit edip impantın takılı olduğu yerdeki derinin rengini değiştiriyor.

Bilim insanları implantın henüz geliştirme aşamasında olduğunu ancak gelecekti kanserin erken teşhisinde kullanılabileceğini söylüyor.

Sciente Translational Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre implant en yaygın kanser türleri olan meme, prostat, akciğer ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra böbrek yetmezliğinde de işaret veriyor.

Deney fare ve domuzlarda başarıyla denendi.

İmplantın insanlara da uygulanması durumunda gelecekte insanlar implantın üzerindeki derinin renk değiştirdiğini fark ettiği anda doktora giderek kanseri erken aşamada teşhis etme imkanın sahip olacak.

Araştırmaya liderlik eden ETH Zurich Biyosistem Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Martin Fussenegger "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" diyor ve ekliyor:

"Günümüzde insanlar ancak tümör sorun yaratmaya başladığında doktora gidiyor. Maalesef o zaman da genellikle çok geç oluyor."

FFF Bilim insanları teknolojinin insanlar üzerinde denenebilmesi için çok yol alınması gerektiğini söylüyor

Araştırmacılar bu teknolojinin kalsiyum seviyesi yerine başka değerleri ölçerek başka hastalıkların tespit edilmesinde de kullanılabileceğini söylüyor.