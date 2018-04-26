Kanseri bitkisel ürünlerle yendi

Müzik öğretmenliği yapan 60 yaşındaki Elman Eser, geçen yıl yakalandığı mide kanseri daha sonra pankreas ve karaciğerine de yayıldı. Ege Lokman Şevki Güngör’e başvuran Eser, kemoterapinin yanında 6 ay süren bitkisel destekle tekrar eski sağlığına kavuştu.

Bulgaristan’dan İstanbul’a yerleşen Müzik Öğretmeni Elman Eser, 2017 yılı Ocak ayında mide ağrıları başlayınca hastaneye gitti. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu mide kanseri olduğunu öğrenen Eser’in bir anda dünyası karardı. 16 Mart 2017 tarihinde mide ameliyatı olan ve midesi alınan Eser için zorlu bir mücadele başladı. Kanser hücreleri önce pankreasa sonra da karaciğerine yayıldı. Kemoterapi görmeye başlayan Elman Eser, ilk seanstan sonra yatağa düştü ve bir daha ayağa kalkamayacak hale geldi. Eşi Vildan Eser’in desteği ile yaşama umudunu diri tutmaya çalışan talihsiz öğretmen, alternatif tedavi yöntemleri konusunda yaptığı araştırmalar sonucu Manisa’da bulunan Ege Lokman Şevki Güngör’e ulaştı. Hastane raporlarını gönderdiği Güngör’den, tedavisine ilişkin bitkisel kür verilebileceği ve iyileşme umudu olduğu bilgisini alır almaz Eser, İstanbul’dan yola çıkarak Manisa’ya geldi. Şevki Güngör ile buluşan Eser’e kanser tedavisinde kullanılan bitkisel kür verildi. Güngör’ün kanserle mücadeledeki tavsiyelerini dinledikten sonra İstanbul’a dönen Elman Eser, önerilen programı aksatmadan uyguladı. İngiltere’de yaşayan kızını ziyaretinde, Bulgaristan’a gidişinde dahi bu kürü kullanmayı aksatmayan Elman Eser’in, kısa zaman sonra ağrıları hafiflemeye başladı. Tekrar ayağa kalkan ve günlük işlerini herhangi bir destek almadan yapabilen Eser, 6 ay sonra hastanede yapılan kontrollerde doktorundan aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan tetkiklerde vücudunda kanserden hiç bir iz kalmadığını öğrenen Eser, dünyaya yeniden gelmiş gibi mutlu oldu.

İyileştikten sonra soluğu tekrar Manisa’da alan Müzik Öğretmeni Elman Eser, Ege Lokman Şevki Güngör’e teşekkür ziyaretine bulundu. İyileşme umudunu hiç kaybetmediğini belirten Eser, "Şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum. 6 ay önceki halimden hiç eser yok. Çevremde hasta olduğum dönemi bilen yakınlarım bugün iyileşmiş olmama çok şaşırıyorlar. Hem doktorlarıma hem de hazırladığı bitkisel kür ile tedavime önemli katkısı olan Şevki Bey’e çok teşekkür ediyorum." dedi.

