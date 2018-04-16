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Kanseri yendi, hastane bahçesine çam dikti

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

İzmir’de akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören Abdi Demir (59) isimli vatandai, yeniden yaşama dönmüş olmasının simgesi olarak hastane bahçesine çam dikti.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı S.B.Ü Dr.

Kanseri yendi, hastane bahçesine çam dikti

İzmir’de akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören Abdi Demir (59) isimli vatandai, yeniden yaşama dönmüş olmasının simgesi olarak hastane bahçesine çam dikti.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı S.B.Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan ve uzun bir süre kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yenen Abdi Demir, çam fidesini doktorları ve ailesiyle birlikte dikti. Hastalık süreci içerisinde hastanenin ikinci evi gibi olduğunu ifade eden Demir, “Kanser olduğumu öğrendikten sonra, uzun bir mücadele yoluna girdim. Bu zaman içerisinde göğüs hastanesi ikinci evim gibi olmuştu. Özellikle hastane bahçesinde çokça vakit geçiriyordum. Zaten doğayı seven bir insanım. Hastalığım süresince bu bahçe bana çok iyi geldi. Bahçeye ve içindeki ağaçlara baktıkça hastalığa karşı daha da güçlü hissediyordum kendimi. Bu hastalıktan kurtulduğumda, kendimi hayata yeniden doğmuş gibi hissettim ve bu doğumun bir simgesi olarak da çok sevdiğim bu bahçeye ellerimle bir ağaç dikmek istedim.” dedi.
Abdi Demir’in ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya ise, “Hastamızın sağ akciğerinde bulunan tümör nedeniyle, o bölgenin üst kısmının 3/1’ini operasyonla alıp, temizledik. Sonrasında Kemoterapi tedavisi başladık. Şu an belirli aralıklarla rutin kontrolleri devam etmekte olan hastamızın, hastalığı ile mücadele öyküsü doğanın insan üzerinde terapatik etkisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kendisini bu ince düşüncesinden dolayı kutluyorum.” dedi
Hastane Başhekimi Eğt. Görv. Uzman Dr. Enver Yalnız ise, “Hastamızın doğaya duyduğu bu naif saygı ve sevgisinin herkese örnek olmasını diliyorum. Bir hasta olarak hastane bahçesine ağaç dikmesi çok anlamlı bir davranış.” diye konuştu.

Kanseri yendi, hastane bahçesine çam dikti

Kanseri yendi, hastane bahçesine çam dikti

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