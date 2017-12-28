Kanseri yenen doktor rol model oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da anne ve babasını kanserden kaybeden, diş hekimi kız kardeşi ile aynı dönemde meme kanserine yakalanan 46 yaşındaki Dr. Berrin Erdil, hastalığı yenmesi ardından hastalarına da rol model oldu. Hikayesini duyan hastaların kendisine geldiğini belirten Erdil, kanserle mücadelesinin onları da cesaretlendirdiğini söyledi.

Manisa'da oturan 2 çocuk annesi, aile hekimi Berrin Erdil ve ailesi, kansere karşı mücadele verdi. Anne ve babasını kanserden kaybeden Erdil, diş hekimi kız kardeşi Berna İlhan ile aynı dönemde kansere yakalandı. Aile boyu kanser öyküsünü anlatan Dr. Erdil, şöyle dedi:

"Annem tiroid kanserine yakalandığında, tıp fakültesinde eğitim görüyordum. 6 yıl boyunca tedavisiyle uğraştık. Üniversiteden mezun olduğum sene annemi kaybettik. Ardından babam, 2014 yılında akciğer kanserine yakalandı. Onun tedavileriyle uğraşmaya başladık. Aynı dönemde oğlum diyabet hastalığına yakalandı. Bu dönem beni çok zorladı. Çok üzüntülü zamanlar geçirdim. 2015 yılı Nisan ayında diş hekimi olan kız kardeşimin tiroid kanseri olduğunu öğrendim. Babama belli etmemeye çalışıyorduk. Kardeşimin ameliyatını yaptırdık. Stres ve travma atlattık. 2015 yılının Nisan ayında kız kardeşimin tedavisi başladı. Bir ay sonra ise babamı akciğer kanserinden kaybettik. Bünyem 6 ay içinde bu kadar sıkıntıya dayanamadı. 2015 yılının Haziran ayında bu defa bana meme kanseri teşhisi konuldu. Ardından ameliyat oldum. Meme kanserinde ikinci evredeydim. Tedavilerim 6 ay boyunca sürdü. Kemoterapi, radyoterapi gördüm ve takiplerim devam ediyor. O dönemde Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nde aile hekimliği yapıyordum. Aile hekimliğini bırakmak zorunda kaldım."