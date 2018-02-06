Kanseri yenmek mümkün

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından, Dünya Kanser Günü adına ‘Kanser ve Fiziksel Aktivite’ programı düzenlendi.

“Yapabilirim! Yapabiliriz!” sloganları ile kanseri önleme ve kanseri yenmede fizyoterapistlerin rolünün anlatıldığı ve fiziksel aktivitenin öneminin vurgulandığı programa kanser hastaları bireyler de katılım gösterdi. Kanser hastalarında fizyoterapinin önemi henüz yeterince bilinmiyor

TFD Gaziantep İl Temsilcisi Uzm. Fzt. İbrahim Küçükcan’ın konuşması ile başlayan programda Küçükcan, kanser hastalarında fizyoterapinin öneminin henüz yeterince bilinmediğini belirtti. Kanseri önlemede ve kanserle mücadelede fizyoterapistlerin rolünün çok önemli olduğunu, erken dönemden itibaren kanser tanısı almış bireylerin fizyoterapistler eşliğinde çalışması gerektiğini söyledi.

Kanser Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada

HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzm. Fzt. Elif Dökünlü Dinler, dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan kanserin Türkiye’de Kardiovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada geldiğini belirtti. Türkiye’de her beş erkekten birinin akciğer kanseri ve her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu belirten Dinler, bu tablonun en önemli nedeninin tütün ve tütün ürünü kullanımı olduğunu söyledi. Dünya genelinde yapılan tüm çalışmalarda mekanizması tam açıklanamasa da düzenli egzersizin kanseri önlemede ve kanseri yenmede aktif rol oynadığının kanıtlandığını belirtti.

Egzersizin, kanser dahil birçok hastalıkla baş etmede önemi vurgulandı

Programın devamında kanser ile mücadelede uygulanabilecek egzersiz yöntemlerini ve fizyoterapistin rolünü anlatan HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. Deniz Kocamaz, kanser hastalarında yapılabilecek egzersizleri katılımcılar üzerinde gösterdi. Büyük ilgi gören egzersizler tüm katılımcılar tarafından uygulamalı olarak yapıldı. Basit ve yorucu olmayan egzersizlerin günlük hayatımıza adapte edilmesiyle kanser dahil olmak üzere bir çok hastalıktan korunabileceğimizi belirten Kocamaz, esas amacın vücudu yormak ve terletmek olmadığını söyledi. Programın kapanışını solunum egzersizlerinin önemini anlatan Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzm. Fzt. Bahar Ayberk yaptı. Ayberk, egzersizlerin solunumla kombine edilmesi gerektiğini, günlük hayatımızda doğru solunum yapmanın ve oturduğumuz yerde yapabileceğimiz solunum egzersizlerinin vücudumuzun sağlığı için tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de çok önemli olduğunu vurguladı. Program Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar’ın konuşması ile son buldu. Bayramlar, Onkolojik rehabilitasyonun önemini vurgulayarak, Gaziantep ilinde TFD İl Temsilciliği ile HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün iş birliği ile onkolojik çalışma gruplarının kurulabileceğini, bu tip eğitici programların daha sık tekrarlanacağını ifade etti.