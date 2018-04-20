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Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Belçikalı araştırmacılar, kanserin metastaz yapmasına yol açan tümör hücrelerini belirledi. Yapılan buluşla hastalığın tedavisinin kesinlik derecesinin artması umudu doğdu.

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Belçikalı araştırmacılar, kanserin metastaz (vücutta yeniden yayılma) yapmasına yol açan tümör hücrelerini belirledi.

Özgür Brüksel Üniversitesi (ULB), Katolik Leuven Üniversitesi ve Erasmus Hastanesinden 25 doktor, araştırmayı Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla cilt ve göğüs kanserini temel alarak yaptı.

Prof. Dr. Cedric Blanpain'in yönettiği araştırmada bilim adamları, kanserin farklı evrelerindeki hücreleri inceledi ve kötü huylu olanları 6 ayrı kategoriye ayırdı.

KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇACAK

Tümör hücrelerinin genetik yapısını inceleyen araştırmacılar, bilinenin aksine bu hücrelerin birbirleriyle aynı olmadığını, kanserin köken aldığı organın dışına çıkarak diğer dokulara yayılmasına neden olan kötü huylu hücrelerin bazı farklılıklar gösterdiğini tespit etti.

Araştırmada elde edilen sonuçların, kanser tedavisini kesinlik derecesini artırabileceğine, metastaza yol açan hücrenin belirlenmesiyle tedavide hedefin daha belirgin hale geleceğine işaret edildi.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmanın, kanser tedavisinde çığır açabileceği vurgulandı

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