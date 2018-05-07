Kanserle mücadelesini ölümsüzleştirdi

Hayatı çikolataya benzeten Dietze, bu süreçte kanserle mücadeleden de vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ediyor ve klibini "Hayatı seviyorum" mesajıyla sonlandırıyor.

"Neden?" diye sorgulamasının ardından kabullenme süreci yaşayan Dietze'nin, "Vazgeçmek mi, savaşmak mı?" diye gidip geldiği çelişkili duygularına yer verdiği "Chocolat" isimli klipte gerçekle yüzleşmesinin ardından mücadele kararı vurgulanıyor.

- "Yaşama umuduyla kanserle savaştığı süreç aktarılıyor"

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği Farkındalık Grubu (ENGAGe) Eş Başkanlarından Esra Ürkmez, 8 Mayıs'ın iki yıldır dünya genelinde Yumurtalık Kanserleri Farkındalık Günü olarak kutlandığını belirterek, "Bu yıl Avrupa Kadın Kanserleri Farkındalık Grupları'nın tüm üye dernekleri ile Almanya Charite Hastanesinden Prof. Jalid Sehouli'nin tedavi ettiği bir hastanın video klibi paylaşılacak." dedi.

Klibe,"https://stiftungeierstockkrebs.de/video-chocolate-2/" adresinden ulaşılabileceğini kaydeden Ürkmez, şu bilgileri verdi:

"Klipte daha ömrünün üçte birini yaşamamışken aniden ölümcül kanser teşhisi ile karşılaşan bir kişinin yaşadığı yalnızlık ve korkular aktarılıyor. Genç hastanın aklından geçen düşünceler, daha sonra kanseri kabullenmesi ve yaşama umuduyla kanserle savaştığı süreç anlatılıyor."

ENGAGe Eş Başkanlarından Doç. Dr. Murat Gültekin de dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun her kanser hastası benzer süreçleri yaşadığı için klibin paylaşılmasına karar verildiğini ifade ederek, "Kanser hastalarının yaşadıklarının anlaşılabilmesi için bu video sayesinde herkesin daha çok empati kurabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.