Kapaklı Devlet Hastanesi 1 yaşında

Çerkezköy Devlet Hastanesinden ayrılarak Mart 2017’de D sınıfı hastane olarak hizmet vermeye başlayan Kapaklı Devlet Hastanesi, kuruluşunun 1. yılını pasta keserek kutladı. Başhekim Op. Dr. Erdem Ergen, personel eksikliklerine rağmen ayda 10 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

Kapaklı Devlet Hastanesinde düzenlenen programa, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, Sağlık Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdem Ergen, Kapaklı Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Can Mert, Saray Devlet Hastanesinden Uzman Dr. İbrahim Devecioğlu, Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Fatih Önkol ve hastane personeli katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Ergen, "Binamız fiziken eski bir bina olsa da içerisinde bulunan personelimizle elimizden gelen her şeyin fazlasını yapıyoruz. Personel sayımız az olmasına rağmen ayda 10 binden fazla hastaya bakıyoruz. Kısa sürede çok yol kat ettik. Bu yolda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başhekim Ergen’in ardından konuşan Sağlık Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, "Bu hastane personel sıkıntısı olduğundan dolayı risk alınarak açıldı. Tekirdağ ve Çerkezköy’deki Devlet Hastanesi çalışanlarına da fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hastanemizde genç dinamik bir yönetim oluştu. Nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölgede az sayıda personelle burada hizmet vermek gerçekten zor. Emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ’Dünden Bugüne Kapaklı Devlet Hastanesi’ slaytı izlendi, sonrasında ise birinci yıl pastası hep birlikte kesildi.