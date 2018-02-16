Kapalı yöntemle rahim ameliyatı oldu

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Murat Şenol, rahim hastalıklarında uygulanan laparoskopik (kapalı) ameliyatlar hakkında bilgi vererek, 44 yaşındaki hastaya yöntemin nasıl uygulandığını anlattı.

44 yaşındaki Halime Pekdemir’in rahim ameliyatını Laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Şenol, “2 çocuk annesi olan Halime Pekdemir, hastanemize yoğun kanama şikayeti ile geldi. Muayenede rahimin kalınlaştığını ve 2 çocuk sonrası başka çocuk düşünmüyor ise laparoskopik (kapalı) yöntemle rahim ameliyatı yapabileceğimizi belirtik ve başarılı geçen ameliyat sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu” şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrasında konuşan hasta Halime Pekdemir, "Ağrılarım nedeni ile farklı hekimlere başvurdum. Rahmimin kalınlaşmış olduğunu, mutlaka ameliyat olmam gerektiğini belirttiler. Fakat açık ameliyat olmaktan etrafımda gördüğüm kişilerden dolayı korkuyordum. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatları daha önce duymuştum. Doktorumun da yönlendirmesi ile ameliyatım kapalı yöntemle yapıldı. Ameliyat sonrası hemen ayağa kalkabildim ve çok daha az ağrım oldu. Doktoruma çok teşekkür ediyorum” dedi. Doktor Şenol ise, kapalı yöntemle yapılan ameliyatların son dönemde daha sık tercih edildiğini ifade ederek, bu tür ameliyatlarda hastanın günlük hayatına dönme süresinin çok daha kısa olduğunu söyledi" dedi.

En çok yapılan rahim ameliyatları

Rahim ameliyatları hakkında bilgi veren Dr. Şenol, “Rahim ameliyatları en çok yapılan kadın hastalıkları cerrahi girişimlerinden biridir. Genellikle ameliyat gerekçeleri hastanın çok sayıda myomunun olması, tedaviye yanıt vermeyen kanama veya ağrılarının olması, rahim kalınlaşması ve kanserlerdir” diye konuştu.

Rahim ve myom alınmasına yönelik ameliyatlarda güncel teknolojiler geliştikçe ameliyat tekniklerinin de geliştiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şenol, “Kapalı ameliyatlar şehrimizde son 5 yıldır ön plana çıkmaya başladı. Hastaların görsel ve yazılı basından bilgilenmesi çok önem taşıyor. Hasta memnuniyetlerinin artması ve hastalarımızın bu konuda bilinçlenmesi ile kapalı ameliyatlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor” dedi.

Yöntem nasıl uygulanıyor

Rahim ameliyatlarında uygulanan laparoskopik yöntem hakkında da bilgi veren Şenol, şunları söyledi:

“Karında 3-4 noktadan yaklaşık 1 santimlik bir kesiler yapıyoruz. O kesilerden özel aletlerle giriyoruz. Karın içi organları görerek ince cerrahi aletler yardımı ile yumurtalıkları ve rahmi çıkarabiliyoruz. Uygun vakalarda rahmi koruyarak yalnızca hastanın myomunu da çıkarabiliyoruz. Tabi bu laparoskopik ameliyatlar için tecrübe oldukça önemli.”

Avantajları çok fazla

Laparoskopik ameliyatların hastaya sağladığı avantajlardan söz eden Şenol, bunları şöyle özetledi:

“Kapalı ameliyatta hasta daha hızlı iyileşiyor, günlük hayatına daha hızlı dönebiliyor. Ameliyat sonrasında hasta çok daha az ağrı çekiyor ve ameliyat izi kalmıyor. Hastalarımızda hızlı fiziksel iyileşme sağlandığı için psikolojik düzelme de çok daha çabuk oluyor.”

Dr. Şenol, bazı özel durumlar dışında çoğu vakanın ameliyatının kapalı bir şekilde yapılabildiğini de sözlerine ekledi.