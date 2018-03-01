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Kar yağmayınca grip ve enfeksiyon hastalıkları arttı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bu kış neredeyse hiç yağmayan kar nedeniyle grip ve enfeksiyon hastalıklarının arttığı bildirilirken, bu durumun aktarlar bitkisel tedaviye olan ilginin daha da arttığını belirtildi.Kentte uzun yıllar aktarlık yapan Soner Çakır, Afyonkarahisar’da bu yıl geçen yıllara oranla soğuk algınlığı ve grip şikayetinin daha yoğun yaşandığını ve bununda en önemli nedeninin kar yağmamasından ve mikropların canlı kalmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Kar yağmayınca grip ve enfeksiyon hastalıkları arttı

Afyonkarahisar’da bu kış neredeyse hiç yağmayan kar nedeniyle grip ve enfeksiyon hastalıklarının arttığı bildirilirken, bu durumun aktarlar bitkisel tedaviye olan ilginin daha da arttığını belirtildi.
Kentte uzun yıllar aktarlık yapan Soner Çakır, Afyonkarahisar’da bu yıl geçen yıllara oranla soğuk algınlığı ve grip şikayetinin daha yoğun yaşandığını ve bununda en önemli nedeninin kar yağmamasından ve mikropların canlı kalmasından kaynaklandığını dile getirdi. Aktar Çakır, insanların sık sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanmaları nedeniyle bundan korunmak için bitkisel tedavi yöntemlerinin daha çok tercih edildiğini vurguladı.
Enfeksiyondan korumak için ne tür doğal tedavi yöntemi izleneceğini anlatan Çakır, vatandaşların hasta olmadan önce kış mevsimlerinde bitki çaylarını bol bol tüketmesi gerektiğini aktardı. Çakır, soğuk algınlığına karşı etkili olan bitki çaylarını da sıralayarak, “Kış çayı hazırlarken de zencefil, zerdeçal, halıca, özellikle ıhlamur, adaçayı, papatya gibi karışımları harmanladıktan sonra demleyip içebilirler. Ayrıca bu çeşitlilik arttırılabilir. İçerisine, çarkıfelek, kakule, yenibahar da atılabilir. Bu hastalığın durumuna göre değişir. Geçtiğimiz haftalarda gerçekten grip salgını vardı. Artık mart ayıyla birlikte grip ve enfeksiyon hastalıklarında bir azalma olur diye tahmin ediyoruz. Bizim genelde ayımız kasım ayında bir başlar ve mart ayına kadar devam eder” diye konuştu.

Kar yağmayınca grip ve enfeksiyon hastalıkları arttı

Kar yağmayınca grip ve enfeksiyon hastalıkları arttı

Kar yağmayınca grip ve enfeksiyon hastalıkları arttı

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