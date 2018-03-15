Karacabey’e yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı.
Karacabey Devlet Hastanesi’nde 4 kuvözlü 1. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başladı. Serviste, doğum ağırlığı 2500 gram ve üzerinde olan risk grubundaki bebeklerin takip ve tedavilerinin yapılacağı öğrenildi.
Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Balcı, ”Yenidoğan dönemi doğumdan itibaren 1 aylık dönemi içerir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde vücut ısısını koruyamayan, geç prematürelik, yarık damak dudak, annenin aldığı ilaç etkisi, doğum sonrası annede tıbbi sıkıntı sebebiyle emerek beslenme güçlüğü olan, kan şekeri düzenlenemeyen ve 24 saat içerisinde glikoz tedavisi desteği gereken, fototerapi ihtiyacı öngörülen, 24 saat kadar serbest akış oksijen desteği verilmesi ve solunum sıkıntısında monitör veya pulseoksimetre ile izlenilmesi gereken bebekler tedavi edilecek” dedi.
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