Karaciğer kanserinin haritasını çıkaracaklar

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK bilim insanları karaciğer kanserine neden olan hücrelerin haritasını çıkaracak. Çalışmaların yürütüldüğü Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Karaciğer kanserine neden olan 84 geni inceledik. Uyguladığımız yöntemler sonucunda bunların 16'sında değişiklik oldu. 2 yıllık çalışma sonunda elimizde kanser haritası olacak" dedi.

Kanser ve kök hücre üzerine araştırmalar yapmak için 2014 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi (MÜKKAM) kansere neden olan hücreleri araştırıyor. Karaciğer kanseri ile ilgili çalışmalarını Amerika'ya taşıdıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Çalışmalarımızı 3 aşamada yapıyoruz. En önemli çalışmamız Amerika'daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğümüz ve TÜBİTAK’IN desteklediği 'hücrelerin farklılaşması' çalışması" dedi.

KARACİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ YENİDEN NORMALE DÖNÜŞEBİLİYOR