İki yıl önce açılan Karaciğer Nakli Hastanesi ise 5 poliklinik, 3 yoğun bakım ünitesi, 8 ameliyathane ve 7 servisiyle yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Prof. Dr. Kızılay, yurt dışından hasta gelmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Burası karaciğer naklinin merkezi, hastanede aynı anda 5 hasta nakil için ameliyata alınabiliyor. Fiziki kapasitemiz ve insan kaynaklarımız çok sayıda ameliyatı aynı gün yapmaya yeterli. Bu nedenle karaciğer naklinde büyük bir merkeziz. Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkeziz." diye konuştu.

- Nakillerde yüzde 95'in üzerinde başarı sağlandı

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastaya karaciğer hastalıkları ve nakli ile ilgili sağlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

Hastanede tedavi gören Suriyeli hastaları artık yabancı hasta olarak nitelendirmediklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinden, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan karaciğer nakli veya karaciğer hastalıkları için bize hastalar geliyor. Sadece karaciğer naklinde değil, bilime ve insanlığa yeni bilgiler kazandırma noktasında da gayret ediyoruz. Şu ana kadar 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yaptık. Geçen yıl 223, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bize hep bu hastaların ne kadarının yaşadığını soruyorlar. 80 hastadan 2 hastamız hayatını kaybetti, 78 hastamız hayatta ve sağlığına kavuştu. Yüzde 95'in üzerinde bir başarıyla karaciğer nakilleri gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı nakildeki bilgi birikimimiz getirdi."