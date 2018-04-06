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Karaciğer tümörü ameliyatında Düzce’de tek

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bölgede sınırlı sayıda uygulanan ve Düzce’de sadece Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen karaciğer tümörü ameliyatlarını başarıyla uyguluyor.Karaciğer tümörü ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Karaciğer tümörü ameliyatında Düzce’de tek

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bölgede sınırlı sayıda uygulanan ve Düzce’de sadece Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen karaciğer tümörü ameliyatlarını başarıyla uyguluyor.
Karaciğer tümörü ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, karaciğer cerrahisinin sıklıkla yapılmasına karaciğer tümörlerinin neden olduğunu ifade etti. Karaciğerde en sık görülen kötü huylu tümörlerin, diğer mide ve bağırsak siteminden karaciğere olan sıçramalarla oluştuğunu belirten Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, vücut içerisindeki organlarda oluşan tümörlerin en çok karaciğere sıçradığı değerlendirmesinde bulundu.
Kalın bağırsak ve mide kanserlerine bağlı karaciğer metastazı gelişmiş uygun hastalarda, karaciğere yönelik cerrahi ve diğer yöntemlerle hastaların sağ kalım şansının yükseldiğini dile getiren Prof. Dr. Pehlivan, hepatit B, C ve siroz gibi durumlarda da karaciğerin kendi tümörlerini oluşturduğunu ve cerrahi işlemin gerektiğini sözlerine ekledi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak karaciğer tümörü ameliyatını uygun standartlarda yapacak deneyim ve ekipmana sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, bu ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerine işaret etti. 2006 yılından itibaren yapılan bu ameliyatların Düzce’de sadece Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini ifade eden Pehlivan, bu çalışmanın bir ekip işi olduğunu belirterek Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Eşbah’ın da görev yapmasının bölge için önemli olduğuna dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Yara Bakım Kliniği’nin de bulunduğunu dillendiren Prof. Dr. Pehlivan, yara kapama işlemlerini başarıyla uygulayarak birçok hastanın sağlığına kavuşmasını sağladıklarının da altını çizdi.

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