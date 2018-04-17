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Karaciğer ve böbrekleri hastalara umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki hastanın organları bağışlandı.

Karaciğer ve böbrekleri hastalara umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki hastanın organları bağışlandı. Hastanın böbrekleri ve karaciğeri alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa’ya götürüldü.
Balıkesir’de bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine başvuran 70 yaşındaki S.E.’nin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hasta yakınlarına organ bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı. Yakınlarının onay vermesinin ardından Bursa Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Hastaneye gelen cerrah ekibi ile merhumun böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alınarak Bursa’ya gönderildi.
Öte yandan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde bir haftada üçüncü organ nakli işlemi gerçekleşmiş oldu.

Karaciğer ve böbrekleri hastalara umut oldu

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