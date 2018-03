Karaciğer yağlanmasında en büyük faktör: kilo

Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım, karaciğer yağlanmasının en büyük sebebinin kilo alımı olduğunu ifade ederek her geçen gün Türkiye’deki insanların da bu sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Aydın Yıldırım, karaciğerde yağların birikmesi sonucunda vücudun belli yerlerinin kalınlaştığını ve büyüdüğünü belirtti. Dr. Ömer Aydın Yıldırım, "Yağlı karaciğer sıkıntısı şuanda toplumumuzda artış gösteren bir durum. Karaciğerde de normalde bir miktar yağdan fazla bulunması sıkıntının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun teşhisi de genellikle ultrasonla veya karaciğerden parça alıp incelemekle konulmaktadır. Karaciğer yağlanmasında karaciğerin büyüklüğü normalin üzerine çıkar ve ultrason görünümü değişir” dedi.

Tedavi yöntemleri

Dr. Yıldırım, yağlanmanın tedavisi ile ilgili ise, "Her karaciğer yağlanmasından korkmuyoruz. Bunun da kendi içinde dereceleri var. 1’inci derece yağlanma genellikle diyetle düzelebilir ve çok önemli kabul edilmez. Fakat 2’nci ve onun üzerindeki derecelerde yağlanmalar karaciğerin enzimleri yükseldiğini göstermektedir. Bu enzimlerde yükseklik varsa başka sebepler de olabilir mi diye hastalığın öyküsünü, muayenesini ve kliniğini bütün olarak değerlendiriyoruz. ’Türkiye’de sık görüldüğü için enzimler yüksekse özellikle Hepatit B ve C var mı?’ diye araştırıyoruz. Alkole bağlı yağlanmaları ayrı bir grupta değerlendiriyoruz. Bir de karaciğerin vücudun yaptığı bazı hastalıklara otoimmün hepatit diyoruz. Bunların hepsi negatifse direk bu enzim yüksekliğini yağlanmaya bağlıyoruz" dedi.

En önemli sebep: kilo

Yıldırım, biri kilo artımıyla birlikte ortaya çıkan kilo olduğunu söyledi. Kilo artımıyla birlikte başlayan diyabet hastalarında da karaciğer yağlanmasının sıklıkla görüldüğünü anlatan Uzm. Dr. Yıldırım, "Özellikle Tip 2 dediğimiz insüline bağımlı olmayan, insülin direnci sonucu ortaya çıkan diyabet, şeker hastalığı formunda yağlı karaciğere çok rastlanmaktadır. Günümüzde karaciğer yağlanması da metabolik sendromun bir parçası gibi olmuştur. Metabolik sendromda artmış kilo ve göbek çevresi, tansiyon, kalp hastalığı, kanda yağ yüksekliği eşlik edebilmektedir. Bununla birlikte de karaciğer yağlanması olması beklenmektedir. Onun için yağlı karaciğer düşündüğümüz hastalarda önceden konulmuş diyabet tanısı yoksa biz özellikle şeker hastalığı var mı diye araştırıyoruz. Tam şeker hastalığı olmadan bozulmuş açlık şekeri veya şeker toleransı insülin direnci de olabilmektedir" şeklinde konuştu.