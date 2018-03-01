Karaciğer yağlanmasında en büyük faktör: kilo

Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ömer Aydın Yıldırım, karaciğer yağlanmasının en büyük sebebinin kilo alımı olduğunu ifade ederek her geçen gün Türkiye’deki insanların da bu sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Aydın Yıldırım, karaciğerde yağların birikmesi sonucunda vücudun belli yerlerinin kalınlaştığını ve büyüdüğünü belirtti. Dr. Ömer Aydın Yıldırım, "Yağlı karaciğer sıkıntısı şuanda toplumumuzda artış gösteren bir durum. Karaciğerde de normalde bir miktar yağdan fazla bulunması sıkıntının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun teşhisi de genellikle ultrasonla veya karaciğerden parça alıp incelemekle konulmaktadır. Karaciğer yağlanmasında karaciğerin büyüklüğü normalin üzerine çıkar ve ultrason görünümü değişir” dedi. Tedavi yöntemleri Dr. Yıldırım, yağlanmanın tedavisi ile ilgili ise, "Her karaciğer yağlanmasından korkmuyoruz. Bunun da kendi içinde dereceleri var. 1’inci derece yağlanma genellikle diyetle düzelebilir ve çok önemli kabul edilmez. Fakat 2’nci ve onun üzerindeki derecelerde yağlanmalar karaciğerin enzimleri yükseldiğini göstermektedir. Bu enzimlerde yükseklik varsa başka sebepler de olabilir mi diye hastalığın öyküsünü, muayenesini ve kliniğini bütün olarak değerlendiriyoruz. ’Türkiye’de sık görüldüğü için enzimler yüksekse özellikle Hepatit B ve C var mı?’ diye araştırıyoruz. Alkole bağlı yağlanmaları ayrı bir grupta değerlendiriyoruz. Bir de karaciğerin vücudun yaptığı bazı hastalıklara otoimmün hepatit diyoruz. Bunların hepsi negatifse direk bu enzim yüksekliğini yağlanmaya bağlıyoruz" dedi. En önemli sebep: kilo Yıldırım, biri kilo artımıyla birlikte ortaya çıkan kilo olduğunu söyledi. Kilo artımıyla birlikte başlayan diyabet hastalarında da karaciğer yağlanmasının sıklıkla görüldüğünü anlatan Uzm. Dr. Yıldırım, "Özellikle Tip 2 dediğimiz insüline bağımlı olmayan, insülin direnci sonucu ortaya çıkan diyabet, şeker hastalığı formunda yağlı karaciğere çok rastlanmaktadır. Günümüzde karaciğer yağlanması da metabolik sendromun bir parçası gibi olmuştur. Metabolik sendromda artmış kilo ve göbek çevresi, tansiyon, kalp hastalığı, kanda yağ yüksekliği eşlik edebilmektedir. Bununla birlikte de karaciğer yağlanması olması beklenmektedir. Onun için yağlı karaciğer düşündüğümüz hastalarda önceden konulmuş diyabet tanısı yoksa biz özellikle şeker hastalığı var mı diye araştırıyoruz. Tam şeker hastalığı olmadan bozulmuş açlık şekeri veya şeker toleransı insülin direnci de olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Diyabet hastalığı

Yıldırım, diyabet hastalığı hakkında da bilgi vererek, vücutta şekerin belli bir düzeyde tutulabilmesi için pankreasın daha fazla insülin salgılamak durumunda kaldığını kaydetti. Yıldırım, "Bu şeker hastalığının çok öncesi bir durumdur. Böyle bir şey saptanırsa, hem diyet hem tedavi, hem de önlem almak mümkündür. Yani şeker hastalığı safhasına geçmeden hastayı kontrol edebiliriz. Yine tiroid hastalıklarında eğer tiroid az çalışıyorsa, sıklıkla yağlı karaciğer görülmektedir. Yine hiperlipidemilerde yani kan yağlarında yükseklik olduğunda karaciğer yağlanmasına rastlanmaktadır. Bunun dışında pek çok sebep vardır. Ama klinikte gördüklerimizin yüzde 99’u çabuk kilo artımı, şeker hastalığı, tiroidin az çalışması ya da kan yağlarının yüksekliğine bağlıdır. Diğer önemli bir durum da alkol alınmasıdır. Alkolde karaciğerde yaptığı ilk hasar yağlanma şeklinde meydana gelir ve bu alkol alımı devam ettiği müddetçe siroza kadar ilerlemektedir. Alkol alımı aynı şekilde kandaki yağları da yükselttiği için özellikle trigliseriti yine karaciğer yağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Alkol yine aynı zamanda pankreası da harap edebilmektedir ve bu şekilde şeker hastalığında bir kolaylaştırma yolu vardır. Her durumda kendisi direk ve yaptığı komplikasyonlar sebebiyle karaciğerde yağlanmaya sebep olabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, yağlanma ile birlikte karaciğerdeki hücrelerin zedelenip, öldüğüne de dikkat çekerek, "Hatta zamanla bu hücrelerin yerine nedbe dokuları karaciğerin normal yapısını bozup, nodül dediğimiz ufak ufak bölgelere ya da daha büyük bölgelere sebep oluyor. Bu nedenle artık Hepatit B ve C sıklığı da azaldığı için toplumda karaciğer sirozunun önemli bir sebebi artık yağlanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim amacımız ilk dönemlerde bunu tespit edip, hastayı uyarmak ve gerekli tedavileri yapmaktır. Bu tedavilerin başında diyet gelmektedir. Fazla kilolu bir insanda kan yağları yüksekse ona göre ilaçlar kullanılmaktadır. Egzersiz ve diyetle normal kilosuna inerse, yağlanma da bir süre sonra gerilemektedir. İnsülin direnci ya da diyabeti varsa ona göre ilaçlar veriyoruz. Dirençte kullandığımız ilaçlarda hem direnci yeniyoruz hem de yağlanmayı azaltabiliyoruz" diye konuştu.