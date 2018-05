"Karaciğerin yağlanması oruç tutan kişilerde azalıyor"

- "Mucize baharat tarçın, ramazanda bol tüketilmeli"

İftarla sahur arasında aralıklarla bol su tüketmek gün içerisindeki sıvı gereksiniminin rahatlaması açısında önemli olduğunu aktaran Cantürk, "Gece yemek yeyip yattığımız için reflü sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Böyle bir durumdan korunabilmek için yağlı gıdaların yanı sıra kafein içeren içeceklerden uzak durmak lazım. Yatarken de yatağın başının 30 derece açılı olmasında yarar var. Bu, yastığı artırmakla veya yatağın baş kısmına takoz koymakla olabilir. Bu reflü riskini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cantürk, kan şekerini düzenleyen, metabolizmayı hızlandıran tarçının mucize baharatlardan biri olduğunu vurgulayarak, ramazanda bol bol tarçın tüketiminin tokluk süresini uzatacağına işaret etti.

İftarda yemeğe bir bardak su içerek başlamak gerektiğini dile getiren Cantürk, "Önce çorba içip, biraz dinlendikten sonra diğer ürünleri almak lazım. Et ve et ürünlerinin tüketilmesi her zaman çok faydalı değil fakat kararınca alındığında sorun olmaz. İftardan sonra sahura kadar bol sıvı tüketmek önem az ediyor. Ramazanı ramazan gibi yaşamak, abartmamak en güzel yaklaşım olacaktır." şeklinde konuştu.