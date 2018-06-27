Karaciğerindeki kanser tümörünü özel tedavi ile küçülttüler

Burada iki kez kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanan Özüdoğru'nun tedaviye olumlu yanıt alamaması üzerine doktorlar farklı bir yöntem uyguladı.

Burada yapılan tetkikler sonucu cilt kanseri teşhisi konulan ve ilaçla tedavi edilen Özüdoğru, hastalığı 2016'da tekrarlayınca kanserli tümörün sıçradığı gözünden ameliyat oldu.

Uzm. Dr. Utku Mahir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaya kemoterapi uyguladıkları halde kanser hücrelerinin karaciğerde büyümeye devam ettiğini gözlediklerini, damardan uygulanan kemoterapinin çok yüksek dozda verilemediğini anlattı.

Yıldırım, tedaviye ilişkin şunları söyledi:

"Karaciğeri besleyen damarın içine bir mikro kateter koyuyoruz. Oradan çok yüksek miktarda, kemoterapi ajanını veriyoruz. Bir yandan da karaciğerden gelen kanı özel kateter yardımıyla emiyoruz. Dışarıda kanı diyaliz işlemi gibi temizledikten sonra hastaya tekrar geri veriyoruz. Bu sayede hastaya yüksek seviyede kemoterapi veriliyor. Hasta hem onun yan etkilerinden korunurken hem de kemoterapi ajanı vücuda karışmadığı için komplikasyonları görmüyoruz. Bu sayede çözümsüz karaciğer tümörlerinde tümörü durdurma, gerileme ve ortadan kaldırma sağlayabiliyoruz."

Doç. Dr. Çağatay Arslan ise bu yönetimin sadece karaciğer tümörüne uygulandığını, akciğere ya da başka organlara uygulamanın zor olduğunu söyledi.

Hastasının yüzünün gülmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini anlatan Arslan, Özüdoğru'ya tedavinin iki hafta önce uygulandığını, karaciğerinde bulunan kanserli hücrelerin yüzde 70 oranında küçüldüğünü, bu oranın ilerleyen süreçte daha da artacağını kaydetti.