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Karaciğerindeki kanser tümörünü özel tedavi ile küçülttüler

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir'de bir hasta, karaciğerindeki tümör nedeniyle gördüğü kemoterapi tedavisine cevap vermeyince, tümöre özel bir yöntem uygulanarak yüzde 70 oranında küçülmesi sağlandı - Uzm. Dr. Utku Mahir Yıldırım: - "Karaciğeri besleyen damarın içine bir mikro kateter koyuyoruz. Oradan çok yüksek miktarda kemoterapi ajanını veriyoruz. Bir yandan da karaciğerden gelen kanı özel kateter yardımıyla emiyoruz" - Aysun Özüdoğru: - "Bu tedavi benim için umut oldu. İşlem sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de karaciğerindeki kanserli tümör kemoterapiyle yok edilemeyen hasta, uygulanan özel bir yöntem sayesinde tedaviye yanıt verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki 2 çocuk annesi Aysun Özüdoğru, 14 yıl önce gözlerinin kararması şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Doktorların Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiği kadın buradan da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Burada yapılan tetkikler sonucu cilt kanseri teşhisi konulan ve ilaçla tedavi edilen Özüdoğru, hastalığı 2016'da tekrarlayınca kanserli tümörün sıçradığı gözünden ameliyat oldu.

Bir yıl sonra kontrol için hastaneye gittiğinde tümörün karaciğerine yayıldığını öğrenen Özüdoğru, Medical Park İzmir Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Burada iki kez kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanan Özüdoğru'nun tedaviye olumlu yanıt alamaması üzerine doktorlar farklı bir yöntem uyguladı.

- Tümör yüzde 70 küçüldü

Hastanenin Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Çağatay Arslan, Anestezi Uzmanı Dr. Hasan Yurday Çetin ve Radyoloji Uzmanı Utku Mahir Yıldırım'ın, kemoterapiyi direk karaciğere yüksek miktarda uygulaması sayesinde kanserli tümör yüzde 70 oranında küçüldü.

Uzm. Dr. Utku Mahir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaya kemoterapi uyguladıkları halde kanser hücrelerinin karaciğerde büyümeye devam ettiğini gözlediklerini, damardan uygulanan kemoterapinin çok yüksek dozda verilemediğini anlattı.

Yıldırım, tedaviye ilişkin şunları söyledi:

"Karaciğeri besleyen damarın içine bir mikro kateter koyuyoruz. Oradan çok yüksek miktarda, kemoterapi ajanını veriyoruz. Bir yandan da karaciğerden gelen kanı özel kateter yardımıyla emiyoruz. Dışarıda kanı diyaliz işlemi gibi temizledikten sonra hastaya tekrar geri veriyoruz. Bu sayede hastaya yüksek seviyede kemoterapi veriliyor. Hasta hem onun yan etkilerinden korunurken hem de kemoterapi ajanı vücuda karışmadığı için komplikasyonları görmüyoruz. Bu sayede çözümsüz karaciğer tümörlerinde tümörü durdurma, gerileme ve ortadan kaldırma sağlayabiliyoruz."

Doç. Dr. Çağatay Arslan ise bu yönetimin sadece karaciğer tümörüne uygulandığını, akciğere ya da başka organlara uygulamanın zor olduğunu söyledi.

Hastasının yüzünün gülmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini anlatan Arslan, Özüdoğru'ya tedavinin iki hafta önce uygulandığını, karaciğerinde bulunan kanserli hücrelerin yüzde 70 oranında küçüldüğünü, bu oranın ilerleyen süreçte daha da artacağını kaydetti.

- "Tedavi yöntemi benim içim umut oldu"

Aysun Özüdoğru ise 13 yıl boyunca çok zor günler yaşadığını, hastanede uygulanan özel bir yöntem sayesinde karaciğerindeki tümörün tedavi edilmeye başlamasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Artık kanserden korkmadığını belirten Özüdoğru, "Bu tedavi benim için umut oldu. İşlem sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için büyük bir ekip çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Özüdoğru, yüksek dozda kemoterapi ilacını almaktan ilk zamanlarda çok korktuğunu ama tedavi olduktan sonra kendisine uygulanan tedavinin ne kadar faydalı bir yöntem olduğun anladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kanser karaciğer tümör

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