Karaciğerinin 100 gramıyla minik kızını hayata bağladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da anne karnında yoğun demir birikimi nedeniyle karaciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen 6 aylık Gülsüm Sare'ye, babası Mesut Yağcı'dan (25) alınan 100 gram karaciğer dokusu nakledildi. Tedavisinin ardından Gülsüm Sare bebeği kucağına alan anne ve babası büyük mutluluk yaşadı.

Anne karnında yoğun demir birikimi nedeniyle karaciğerinde zedelenmeyle dünyaya gelen Gülsüm Sare bebeğe nakil yapılmasına karar verilince babası Mesut Yağcı gönüllü oldu. Yapılan testlerde nakil için engel olmadığı görülünce, ameliyata karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sare bebeğe, 8 saat süren operasyonla babası Mesut Yağcı'dan alınan 100 gram karaciğer dokusu nakledildi. 2 ay yoğun bakım servisinde tedavi gören Gülsüm Sare bebek, 1 ay da klinikteki bakımının ardından sağlığına kavuştu.

'KARACİĞER NAKLI YAPILAN EN DÜŞÜK AĞIRLIKLI BEBEK'

Akdeniz Üniversitesi'nde konuya ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 3 ay önce karaciğer nakli yapılan Sare bebeği 'Mucize bebek' olarak tanıttı. Gülsüm Sare bebeğe yapılan ameliyat ile Türkiye'de yapılmış en düşük ağırlıklı bebek karaciğer naklini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "3 ay önce karaciğer nakli yaptık. Tıp literatüründe karaciğer nakli yapılan en küçük bebeklerden biri. Türkiye'de yapılan en küçük bebek. 2,8 kilo ağırlıkla ameliyata aldık. Babası uygun görüldü, donör oldu. Babasının karaciğeri çok büyüktü, ameliyatta küçülttük. Küçük bebeğin yapıları da çok küçük" dedi.