HABER

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi’ndeki 4 il Amasya, Samsun, Sinop ve Ordu’dan toplam 28 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri Afrin’e gitti.Karayolu ile giden 20 kişilik ekibi Amasya Sağlık Müdürü Öner Nergiz, sağlık yöneticileri ve mesai arkadaşları uğurladı.İlk etapta Kilis’te konuşlanacak ekiplerin 20 gün boyunca görev yapacağını belirten Sağlık Müdürü Nergiz, “TSK’nin teröre karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla bakanlığımız 4 timimizi sahra hastanelerine görevlendirdi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 4 il Amasya, Samsun, Sinop ve Ordu’dan toplam 28 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri Afrin’e gitti.
Karayolu ile giden 20 kişilik ekibi Amasya Sağlık Müdürü Öner Nergiz, sağlık yöneticileri ve mesai arkadaşları uğurladı.
İlk etapta Kilis’te konuşlanacak ekiplerin 20 gün boyunca görev yapacağını belirten Sağlık Müdürü Nergiz, “TSK’nin teröre karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla bakanlığımız 4 timimizi sahra hastanelerine görevlendirdi. Sağlık ekibimiz orada 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Mehmetçiklerimize destek olacak” dedi.
Türk bayrağı verdiği mesai arkadaşlarına Amasya çöreği de ikram eden Nergiz, Afrin’de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar’ı da unutmayacaklarını vurgulayarak ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.
Aynı mesleği yaptığı eşini yolcu eden Nurhan Akdemir, “Eşimle beraber gidip orada görev yapmak istedim. Ama ikinci mesleğimiz annelik olunca burada kaldım” diye konuştu.
3 yaşındaki oğlu Süleyman Emir’i “Ben işe gidip geleceğim” sözleriyle öpüp ailesine emanet eden Mustafa Akdemir de, “Orada olan arkadaşlarımız var. Gidip nöbeti onlardan devralacağız” şeklinde konuştu.

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

1 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
2 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
3 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
4 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
5 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
6 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
7 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
8 / 8

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti

Karadeniz’deki 4 ilden UMKE ekipleri Afrin’e gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.