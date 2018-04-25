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Karaer; “Ebelerin seslerine kulak verilmelidir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A.

Karaer; “Ebelerin seslerine kulak verilmelidir”

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, ebelerin anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının önemli bir oranını oluşturan ebelerimizin sorunları bir an önce giderilmeli, seslerine kulak verilmelidir” dedi.
21- 28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, “Hayata ilk adım attığımızda ve gözümüzü ilk onlara açtığımız ebeler, anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olmasına karşın, çalışma şartları ve ekonomik sebeplerle tükenmişlik içinde yaşıyor. Ülkemizde bebek ölümlerinin önemli ölçüde azalmasında büyük bir paya sahip olan ebelerle ilgili yaptığımız araştırma raporundan çıkan sonuç çalışanlardaki tükenmişliği ve çalışma şartlarındaki memnuniyetsizliği ortaya koyuyor. Çalışma koşullarından memnun olmayan çalışan oranı yüzde 82,47, çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 47,24 olarak tespit edildi. Bu oranlar, üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuçtur. Eldeki tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu ve bütün bunların yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir” şeklinde konuştu.

Ebelerin sorunlarına el atılmalı
Ebelerin sorunlarına bir an önce el atılması gerektiğini vurgulayan Karaer, şöyle konuştu: “Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının önemli bir oranını oluşturan ebelerimizin sorunları bir an önce giderilmeli, seslerine kulak verilmelidir. Tüm ebelerin günlerini kutluyor, sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz. Kadınlarımızı, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’ duygusuna kavuşturan fedakar ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyoruz”

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