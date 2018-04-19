Karaer; “Sağlık çalışanları dönüşümün merkezinde olmalı”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, sağlıkta dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini belirti.
Türkiye’de sağlık alanında devletin büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, yoğun iş yükünün sağlık çalışanlarını yıprattığını ve tükenmişlik sendromuna getirdiğini savundu. Sağlık çalışanlarının sorunları gözetilmeden gerçekleştirilecek dönüşümün yarım kalacağını öne süren Karaer, “Sağlık hizmetlerinde reformlar yapıldı. Şehir hastaneleri kuruluyor. Bu hastaneler son teknoloji ile donatılıyor. Bütün bunlar yapılırken, buralarda görev yapacak sağlık çalışanlarının talepleri dikkate alınmalı, sorunları çözüme kavuşturulmalı. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payı ve adaletli bir döner sermaye sistemi için gereken adımlar atılmalı. Sağlıkta dönüşümün birinci aşaması başarıyla tamamlandı, sırada ikinci aşama var. Sağlık çalışanları bu dönüşümün merkezinde yer almalıdır” dedi.
“Şehir hastanelerdeki teknoloji özel hastanelerde yok”
Şehir hastanelerinin özel hastanelerin neredeyse tamamında olmayan teknolojiyle donatılmakta olduğunu ve Aydın’da yapılacak olan şehir hastanesi projesinin de yakın bir zamanda hayata geçirileceğini kaydeden Karaer, “Şehir hastaneleri, vatandaşlarımıza 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Gelinen noktada şehir hastaneleri hem fiziki mekan itibarıyla hem de tıbbi teknoloji itibarıyla gerçekten özel hastanelerin neredeyse tamamında olmayan bir mükemmellikte yapılmış. Son sağlık teknolojisi, şehir hastanesine aktarılmıştır. Binanın yapısı ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için bu gerçekleştirdiğimiz ziyaret büyük önem taşıyor” diye konuştu.
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