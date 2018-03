Karaer; “Sağlık çalışanlarının emeği kutsaldır”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müjde beklemekte ve bayramı gerçek anlamda yaşamak istemektedir” dedi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları maalesef bu çalışmalarının karşılığını alamamaktadır. Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine erişim artarken, sağlık kurumlarına şehir hastaneleri başta olmak üzere yeni tesisler eklenirken sağlık çalışanlarının sayısı aynı oranda artmamaktadır. Ağır iş yükü altında tükenmişlik sınırında yaşayan sağlık çalışanları sorunlarına acilen çözüm bulunmasını beklemektedir.

Dört yıl önce sendikamız Sağlık-Sen programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen ve kısa bir süre önce de ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaları tamamlanan yıpranma payının sendikacılık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçmesinin müjdeleneceğini beklediğimiz yıpranma payının, son derece önemli ve değerli bir kazanım olarak 500 bine yakın sağlık çalışanımızı ilgilendireceği muhakkaktır. Nitekim sağlık çalışanlarımız, yoğun sendikal baskılarımız neticesinde her fırsatta, her kazanımımıza karşın kamu kaynaklarının etkin kullanımını gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı’nın bu konuda da direnç göstererek hazırlıklarını nihayet tamamladığına şahitlik etti. Her şeye rağmen, hak arama ve hak alma mücadelesinde yıpranma payının hayata geçecek olması bizlere yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yıpranma payının önemli ayrıntılar içerecek olması ve muhtemel eksikliklerin giderilmesi için de sendikal mücadelemiz tereddütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.