"Karanlık havalardan etkilenmemek için erken yatın kafeinden uzak durun"

İSTANBUL (DHA)- KIŞ aylarında gün ışığının azalmasıyla uyku halinin arttığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, "Gün içinde zinde olabilmek için akşamları erkenden yatın, kafeinli içeceklerden uzak durun" dedi.

Erkenden kararan havalar, yağmur ve soğuk vücudun biyoritmini de olumsuz etkiliyor. Uyku hormonu melatoninin gün ışığıyla birlikte kaybolduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, "Havalar geç saatte aydınlandığından kortizol ve seratonin hormonlarının yükselmesiyle uyanıyoruz.Hava aydınlanmamasına rağmen zorunluluktan uyanıyoruz. Ancak vücudumuz uyanmıyor. Melatonin hormonunun vücuttan uzaklaşmaması uyku halini beraberinde getiriyor. Bu durum gün içinde konsantrasyon güçlüğüne sebep oluyor" dedi.

"TRAFİKTE DAHA ÇOK RİSK ALTIDAYIZ"

Uzm. Dr. Özgür Mollaoğlu, kişinin uyanıklık halini sağlayamadığında yaşayacağı problemleri şöyle sıraladı:

"En önemli olay melatonin hormonuyla gün aydınlandığında ortaya çıkan ve uyanıklığı sağlayan hormonların arasında geçiş dönemi. Bu bedenin gerçek uyanıklık halidir. Bunu sağlayamadığımız zaman bu gün içinde yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, dikkatsizlik yaşarsınız. Özellikle sabahları insanların trafikte daha tehlikeli ve riskli araç kullandıklarını görüyorum. Karanlığa bir de kötü hava koşulları eklenince bu birtakım riskler doğuruyor. Bu bütün toplumun sorunlarına neden oluyor. Küçücük çocuklar özellikle sabah ilk derslerde verimli olamıyorlar. Uyanıklık halini bir türlü geçemiyorlar, konsantre olamıyorlar."