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Karanlıkta kalarak gözlerinin değerini anladılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Trabzon’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, karanlık odada kendilerine verilen görevleri uygulamaya çalışarak “Gözümün değerini biliyorum” projesine katıldı.Bir optik firması tarafından tarafından göz sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla yürütülen ‘Gözümün Değeri Projesi‘nin ilk ayağı Forum Trabzon AVM’de yapıldı.

Karanlıkta kalarak gözlerinin değerini anladılar

Trabzon’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, karanlık odada kendilerine verilen görevleri uygulamaya çalışarak “Gözümün değerini biliyorum” projesine katıldı.
Bir optik firması tarafından tarafından göz sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla yürütülen ‘Gözümün Değeri Projesi‘nin ilk ayağı Forum Trabzon AVM’de yapıldı. Katılımcılar, 4 metrekarelik bir alanda ‘Karanlık Oda’ deneyimi yaşarken, verilen görevleri tamamlamaları istendi. Katılımcıların verilen talimatları yapıp yapamadıkları ise kamera yardımı ile bir bilgisayar ekranından takip edildi.

İlk akıllarına gelen görme engellilerin yaşadığı zorluklar oldu
Katılımcılardan bazıları karanlık odada görme yetisini kaybedenlerin yaşadıkları zorlukları daha iyi anladıklarını belirtirlerken, bu deneyim sayesinde gözlerinin değerini daha çok anladıklarını belirttiler.
Katılımcılardan Ferdal Açıcı, “Güzel bir etkinlik. Gözlerimizin kıymetini daha iyi anladık. Gözlerimizi kapatınca karanlık dünya pek hoş olmuyor. Aydınlık dünyanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gözlerim kapanınca ilk aklıma gelen görme engelliler oldu. Onlara yardımcı olmalıyız” dedi.
Özgür Özdemir isimli katılımcı da yaşadığı deneyim sayesinde gözlerin değerinin daha iyi anlaşılacağını belirterek anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

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