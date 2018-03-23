HABER

Karatay ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ni D&R’da imzalayacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

KARATAY Diyeti’nin yaratıcısı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.

Karatay ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ni D&R’da imzalayacak

İSTANBUL, (DHA)- KARATAY Diyeti’nin yaratıcısı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ ile 24 Mart’ta D&R Suadiye’de düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Satış rekorları kıran Karatay Diyeti, Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Mutfağı kitaplarıyla Türkiye'de 'sağlıklı halk hareketi'ni başlatan Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabını okurları için imzalayacak. 50 yıllık mesleki tecrübesiyle gözlemlediği, okuyup araştırmalar geliştirdiği yeni kitabında Türk halkının sağlıklı yaşaması için, mutlu, enerjik ve verimli bir yaşam sürmesi için çözümler sunarken okuyuculara uygulanabilir en kısa yolları gösteriyor. Canan Karatay, mutluluk ve şifa için en kestirme yöntemleri ve iyileşmez denilen hastalıkların nasıl tedavi edileceğini de yüzbinlerce bilimsel referans ışığında yeni kitabında anlatıyor.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Yatak odasını karanlık tutun!

Yatak odasını karanlık tutun!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.