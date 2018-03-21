Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Avrupa tıbbının temelinde İbn-i Sina'nın öğretileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay Hoca'nın yorumları dikkate değerdi." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Karatay'ı kabul etti.
Kabule ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Prof. Dr. Canan Karatay'ı misafir ettik. Sağlıklı yaşama sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Avrupa tıbbının temelinde İbn-i Sina'nın öğretileri olduğunu söyleyen Karatay Hoca'nın yorumları dikkate değerdi."
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