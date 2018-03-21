Kardeşinin böbreği sayesinde hayata tutundu

Kocaeli’de 39 yaşına kadar tek böbrekle yaşayan ve bir gece tek böbreği de iflas eden Erhan Sami, kardeşinin bağışladığı böbrek ile yeniden hayata tutundu.

Doğduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle bir böbreği gelişemeyen Erhan Sami, 39 yaşına kadar tek böbrekle yaşadı. Bir gece evinde aniden fenalaşan Sami, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Böbreklerinde ağrı olduğu belirlenen Sami’ye tahlil yapıldı. Yapılan tahliller sonucu tek böbreğinin iflas ettiğini öğrenen Sami, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine başvurarak, organ nakli sırasına girdi. Bu süreçte diyaliz tedavisine başlayan Sami’ye mutlu haber 30 yaşındaki kardeşi Mehmet Sami’den geldi. Mehmet Sami 39 yaşındaki abisine kendi böbreğini bağışladı.

Yapılan kan ve doku testinin ardından olumlu sonuç çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde ameliyat için hazırlık başladı. Uzman Dr. Bekir Voyvada ve Uzman Dr. Orhan Yücel tarafından 05 Mart Pazartesi günü 2 kardeşin böbrek nakli yapıldı. 7 Saat süren ameliyatın ardından Erhan Sami ve kardeşi Mehmet Sami yoğun bakıma alındı. Vücut değerleri kısa sürede normal seviyeye ulaşan kardeşler daha sonra Organ Nakil Merkezi’nde ki odaya alındı.

Kardeşinin verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Erhan Sami, “İki sene önce ufak tefek sorunlar başladı. Çocukluğumdan gelen yüksek ateşten dolayı bir böbreğim gelişim gösteremedi. Böbreklerimdeki enfeksiyonu ciddi bir şey olarak görmedim. Bir gece yüksek tansiyon ile hastaneye kaldırılınca böbreğimin iflas ettiğini öğrendim. Daha sonra organ nakli için başvuru yaptım. Bu süreçte kardeşim Mehmet, bana böbreğini bağışlamak istedi. Gerekli tahliller yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkınca kardeşim bana bir ağabeylik yaptı ve böbreğini bağışladı. Allah razı olsun, ben kardeşim sayesinde yeniden hayat buldum” dedi.

İnsanların organ bağışı konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sami, “Kocaeli’de tek Organ Nakil Merkezi olan hastane Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi. Burada nakil olan her hastaya büyük önem veriliyor. İnsanların organ bağışı konusunda teşvik edilmeli. Giden gidiyor ama vefat eden her insanın bağışlayacağı organ başka bir hastaya umut oluyor. Şu dünyada bir can kurtarmak kadar önemli bir şey olur mu” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Bekir Voyvoda; “Derince Eğitim Araştırma hastanesinde ki Organ Nakil merkezimizi yaklaşık 1 buçuk yıl önce kurduk. 28 Ocak itibariyle Böbrek Nakil operasyonlarımıza başladık. 2 kardeşin nakili 11’inci ameliyatımız. Ameliyatımız pazartesi günü yapıldı. Nöfroloji tarafından yönlendirilen bir hasta. Hazırlıkları tamamladık, Doku ve Kan tahlilleri olumlu çıktı. Gerekli açıklamaların ardından operasyonu gerçekleştirdik. Şu anda 2 kardeşinde sağlık durumları iyi” şeklinde konuştu.

Derince Eğitim ve Araştırma hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde 150 hastanın bağış beklediğine vurgu yapan Voyvoda, “Ülkemiz kadavra organ bağışı konusunda çok geride. Kadavradan organ nakli yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli bir konu. Hatta Diyanet’in de açıklamaları var ve organ bağışı ile ilgili olumlu yönde, bu hastalarımıza hayata, Sosyal yaşama adapte etmek için organ bağışına ihtiyacımız var. Organ bağışı ile bir can kurtarıyoruz. Bizim başımıza gelmedi, gelmeyecek anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.