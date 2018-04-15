Kardiak ölümleri yüzde 80 önlenebilir

Kardiyovasküler sistem ölümlerinin dünyada birinci sırada geldiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, risk faktörlerinin azaltılması ile kardiak ölümlerinin yüzde 80 azaltılabileceğini söyledi.

Kardiyovasküler ölüm risklerinin 40’lı yaşlardan sonra daha fazla görüldüğünü belirten Bursa Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, Kardiyovasküler bazlı ölümleri azaltmak için erkek 45, bayanlarda 55 yaşından sonra muhakkak kardiyoloji takibinin yapılmasını önerdi. Riskli gruplarda yılda bir defa laboratuar tetkikleri ve efor kardiovasküler stress testi periodik olarak yapılması gerektiğini belirten Eminlatif, "Şeker hastalığı kardiyovasküler açıdan risk faktörleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Şeker hastalığı eşittir koroner arter hastalığı olarak kabul edilmekte olup muhakkak şekerin kontrol altında olması gerekmektedir. Aynı zamanda hipertansif hastaların hekimlerinin uygun gördüğü periyodlarda kontrol altında olmaları ve gerekli medikal tedavinin aksatmamak kaydı ile alınması koroner arter hastalıklarının önüne geçebilmek adına önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca sigara, obezite, genetik faktörler, menapoz ve kolestrol düzeyinin yüksekliği kardiovasküler hastalıklar açısından önemli bir risk faktörüdür. 40’lı yaşlardan sonra göğüs ağrıları kalp krizlerinin habercisi olabileceği için muhakkak dikkate alınmalı ve kardiiyolojik olarak kontrol ettirilmelidir. Tipik göğüs ağrısı olan hastalarda retrosternal dediğimiz göğüs de baskı, yanma, terlemenin eşlik ettiği kollara vuran ağrı semptomları oluyorsa muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir" dedi.

Akutmiyokard enfaktüslerinde ilk 1 saatte geçirilen ritim bozuklukları hayati risk taşımakta olduğuna dikkat çeken Eminlatif, "İlk 1 saatte geçirilen enfaktüs neticesindeki ölüm oranı yüzde 60’lara ulaşırken, hastane şartlarında ise bu risk oranı yüzde 10’larda kalmaktadır. Koroner arter hastalığı öyküsü olan bireylere düşen görevlerden biri yaşam tarzı değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği dediğimiz de 1. sırada tabi ki yiyeceklere yani yağ, tuz, un ve şeker gibi yiyecekler dikkat edilmelidir. Spor ise haftada 4 gün en az 40 dakika koşarak, kalp hızını 120’ye ulaştıracak düzeyde ve tempoda yapılmalıdır" diye konuştu.