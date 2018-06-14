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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda kalbinizi yormayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

RAMAZAN ayı sonrasında insanlarda psikolojik olarak daha fazla yemek ve kalorisi yüksek şekerli gıdalar tüketmek gibi bir dürtü oluştuğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda kalbinizi yormayın

BURSA, (DHA)- RAMAZAN ayı sonrasında insanlarda psikolojik olarak daha fazla yemek ve kalorisi yüksek şekerli gıdalar tüketmek gibi bir dürtü oluştuğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, bayramda beslenirken kalbi yormamak gerektiğini söyledi.
Dengeli beslenmenin kalp sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade eden Özel Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısı azaldığı ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler meydana geldiği için, bazal metabolizma hızı yavaşlamaktadır. Bu nedenle bayramda beslenme alışkanlığını değiştirirken ılımlı bir geçiş, sindirim sistemi ve şeker dengesi açısından çok önemlidir" dedi.
Örf ve adetlerimiz gereğince bayramda özellikle ikram etme ve ikram edileni geri çevirmeme gibi göreneğe sahip bir toplum olduğumuzdan insanların gün boyunca yoğun miktarda tatlı ve yiyecek tükettiğini, bu tüketiminin de kalp krizi riskini artırdığını belirten Dr. Ali Eminlatif, "1 aylık açlık sonrası bayramda fazla yeme içme karın ağrısı, mide bulantısı, gastroözafejial reflü, karın şişliği, ishal, hazımsızlığı da beraberinde getiriyor. Geleneksel bayram ikramları olan şekerleme, çikolata, tatlı ve tuzlu hamur işlerinin birdenbire sık tüketilmesi sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra kan şekerinde hızlı akış olmasına ve hipertansiyon hastalarında tansiyonlarının yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kalp, hipertansiyon, diyabet hastalarının beslenme düzenine dikkat etmesi önerilir. Bu oynamalar kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Bu anlamda kalp krizi bayram süresince acil servislerde çok sık gördüğümüz bir hastalık grubu haline geliyor" diye konuştu.
5 ALTIN UYARI
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, bayramı şeker tadında sağlıkla geçirmek için uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:
"İkramlıklarımızı küçük porsiyonlar halinde sunmalı ve tüketmeliyiz. Hamur işi, çikolata, şerbetli tatlılar yerine, kuru meyve, sütlü tatlılar ve kuru yemiş tercih etmeliyiz. Özellikle hipertansif hastalarda kalorisi yüksek, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıyız. Kronik hastalığı olanlar da uyguladıkları diyetin dışına çıkmamalı ve kullanılan ilaçları düzenli ve saatinde almalı. Ramazan ayı ve yüksek sıcaklıklar nedeni ile vücudumuzun kaybettiği sıvı miktarını geri kazanmak için bol sıvı tüketmeliyiz."

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