Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, kalp ve damar hastalıklarının insan yaşamını tehdit eden en önemli hastalıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.
Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, dünyada ölüm nedenlerinin başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini ifade ederek, kalp sağlığına gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti. Kalbin önemini anlatan Dr. Erdoğmuş, "Kalbimiz, yaşam boyu hiç ara vermeden çalışan en hayati organımızdır. Dolaşım sisteminin merkezi organı olan kalp, kanları kan damarlarına pompalar ve tüm vücut bölümlerine taşır. Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, vücudun hayati fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olabilir" dedi.
Kalp ve damar hastalarının şikayetleri hakkında bilgi veren Dr. Erdoğmuş, "Damar tıkanıklıklarında ritim bozukluklarına, kalp sıkışmasından kalp yetmezliğine, kalp romatizmasından kalp kapağı hastalıklarına kadar kalbin çalışmasını bozan bu rahatsızlıklar, bazen şiddetli şekilde belirti verirken, bazen de belirti olmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Genel olarak kalp hastalarında görülen en sık şikayetler göğüs, baş ve ense ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, eklem ağrılarıdır" ifadelerini kullandı.
"Hastalığı tetikleyen birden fazla faktör var”
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erdoğmuş, özellikle ileri yaş grubundaki kişilerde kalp hastalığı riskinin daha yüksek ve ölümcül olduğunu hatırlatarak, belirli yaştan sonra bireylerin şikayeti olmasa bile rutin kalp kontrolü yaptırmalarının önemli olduğunu dile getirdi. Dr. Erdoğmuş, uyarılarını sürdürerek, "60 yaş üstü kişilerde kalp krizi riski belirgin olarak artıyor. Erkeklerde 40 yaşından sonra, kadınlarda da menopozla birlikte risk yükseliyor. Ancak erken yaşta da kalp krizi geçirenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Bu nedenle ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenler de yaşı kaç olursa olsun risk altında" şeklinde konuştu.
Erken tanı ve tedavinin önemi
Hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine de dikkat çeken Dr. Erdoğmuş, "Hastalık oluşmadan önlem alınması ya da belirtiler başladığında hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hayat kurtarıcı olmaktadır. Bu şikayetleri olan kişiler kısa süre içinde bir hekime başvurmalı ve gerekli kontrolleri yaptırmalıdır" dedi.
Hastalığa yol açan etkenler
Uzman Dr. Onur Erdoğmuş, birden fazla etkenin kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceğini kaydederek, özellikle obezite, stres, alkol ve sigara, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, hipertansiyon, yorgunluk ve ailesel faktörlerin risk oluşturduğunu ifade etti. Alınacak küçük önlemlerle kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenebileceğini anlatan Dr. Erdoğmuş, "Kalp sağlığınızı korumak için sağlıklı beslenin, vücut ağırlığınızı koruyun, günlük programınıza fiziksel aktiviteyi dahil edin, stres, sigara ve alkolden uzak durun" önerisinde bulundu
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