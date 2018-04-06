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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Günay: "Kalp krizi daha çok yemeklerden sonra oluyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

ANTALYA (İHA)

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Günay: "Kalp krizi daha çok yemeklerden sonra oluyor"

ANTALYA (İHA)

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Günay:

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