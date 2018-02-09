Karekod uygulaması ile muayene sonuçlarını cep telefonuna gelecek

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke imza atarak faaliyete soktuğu kare kod uygulaması ile hastaların beklediği sonuçları kolay şekilde öğrenmelerine olanak sağlıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen karekod uygulaması, hastalar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastalar, hastaneye gitmeden kendilerine verilen karekodu cep telefonlarına okutarak sağlık kurulu raporları, biyokimya laboratuvar sonuçları, patoloji laboratuvarı sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Hastaların hastaneyi arayarak rapor sonucunun çıkıp çıkmadığını öğrenme çabasının sebep olduğu gereksiz iş gücü ve zaman kaybını önlemek amacıyla faaliyete geçirilen uygulama ile hastalar için de zaman ve maddi yarar sağlayacak.

Uygulama ile haksız kazancın önüne geçilecek

Engelli vatandaşlar sağlanan bazı vergi muafiyeti ve yardımların bazı vatandalar tarafından suistimal edilmesi de faaliyete geçirilen uygulama ile engellenebilecek. Sağlık kurulu raporları üzerinde yapılan kimlik bilgileri ve sağlık kurulu raporu içerisinde yer alan engellilik oranları üzerinde oynama ile yapılan dolandırıcılığın engellenmesini hedefleyen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastaya verilen her sağlık kurulu raporun için ayrı kare kod veriyor. Kare kodun akıllı cep telefonuna yüklenen basit bir uygulama ile okutulması sonucunda alınan raporun kime ait olduğu, tarihi, geçerlilik süresi, rapor türü, varsa engellilik oranı doğru bir şekilde öğrenilebiliyor.