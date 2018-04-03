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Karı-koca aynı hastanede doktorluk yapacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru Gülcan Çetinkol, eşi Ali Emre Çetinkol’un 2 yıldır çocuk doktorluğu yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesine atandı.1982 yılında Samsun’da doğan 2 çocuk annesi Gülcan Çetinkol, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Karı-koca aynı hastanede doktorluk yapacak

Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru Gülcan Çetinkol, eşi Ali Emre Çetinkol’un 2 yıldır çocuk doktorluğu yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesine atandı.
1982 yılında Samsun’da doğan 2 çocuk annesi Gülcan Çetinkol, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2009-2013 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını alan Gülcan Çetinkol, 2013-2015 Fatsa Devlet Hastanesi, 2016-2017 Kula Devlet Hastanesi, 2017-2018 Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra Salihli Devlet Hastanesinde göreve başladı. Çocuk doktoru Gülcan Çetinkol, "Salihli eşimin memleketi ve ilçeye yabancı değilim. Daha önce Manisa’nın 2 ilçesinde görev yaptım. Eşim burada. Bende burada Salihli gelini olarak, Salihli’de yaşayan çocuklarımıza hizmet vermekten mutlu olacağım” dedi.
Başhekim Uzman Doktor Gökhan Gürsoy ise “Yeni hekimimizle birlikte daha da güçlendik. Çetinkol ailesiyle çalışmaktan mutluyuz. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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