HABER

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 550 taş çıktı

SAĞLIK HABERLERİ | 31.01.2018 15:57 | Son Güncelleme

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Hamiyet Özusta'nın safra kesesinden 550 taş çıkarıldı.

Bolu'da yaşayan Hamiyet Özusta, karın ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde, safra kesesinde taş olduğu belirlenen Özusta, ameliyata alındı. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Rıdvan Çakmaz tarafından ameliyat edilen Özusta'nın safra kesesinden küçük boyutlarda 550 taş çıkarıldı. Taşlar, plastik bardağın yarısını doldurdu. Operasyonun ardından Hamiyet Özusta'nın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın!

Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın!

Diş eti hastalıklarına yol açan 7 neden

Diş eti hastalıklarına yol açan 7 neden

Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatlar avantaj sağlıyor

Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatlar avantaj sağlıyor

Hayata bakışınızı değiştirin!

Hayata bakışınızı değiştirin!

Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

Yorgunluk ve vücut ağrısı, fibromyalji habercisi olabilir

Yorgunluk ve vücut ağrısı, fibromyalji habercisi olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.