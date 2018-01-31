Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 550 taş çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Hamiyet Özusta'nın safra kesesinden 550 taş çıkarıldı.
Bolu'da yaşayan Hamiyet Özusta, karın ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde, safra kesesinde taş olduğu belirlenen Özusta, ameliyata alındı. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Rıdvan Çakmaz tarafından ameliyat edilen Özusta'nın safra kesesinden küçük boyutlarda 550 taş çıkarıldı. Taşlar, plastik bardağın yarısını doldurdu. Operasyonun ardından Hamiyet Özusta'nın sağlığına kavuştuğu belirtildi.
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