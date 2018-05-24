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Karın boşluğundan karpuz büyüklüğünde kitle çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 50 yaşındaki kadının karın boşluğundaki karpuz büyüklüğündeki kitle ameliyatla alındı - Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik: - "Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından operasyonu tamamladık. Yaklaşık 4 kilo civarında bir kitle çıkarttık karın boşluğundan"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, 50 yaşındaki kadının karın boşluğundan karpuz büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran F.A'nın (50), yapılan muayenesinde karın boşluğunda kitle olduğu tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından, hastanın karın boşluğundaki kitle, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik ve 4 kişilik bir ekip tarafından 3 saatlik ameliyatla alındı.

- "Yaklaşık 4 kilo civarında bir kitle çıkarttık"

Operasyonu gerçekleştiren Tiftik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuran F.A'nın, karın boşluğunda büyük bir kitle olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kitleyi almaya karar verdiklerini ifade eden Tiftik, "Hasta bize geldiğinde çok büyük bir karnı vardı. Çok da halsiz görünüyordu. Birtakım testler yaptık. Yaptığımız ölçümde yaklaşık 40 santimetre çapında bir kitle olduğunu gördük. Genellikle rahim bölgesindeki iyi ve kötü huylu kistlere bağlı oluşuyor. Hastamıza risklerini anlattık. Bize güvendi ve yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatın ardından operasyonu tamamladık. Büyük bir kesi yapmak zorunda kaldık. Yaklaşık 4 kilo civarında bir kitle çıkarttık karın boşluğundan. Ameliyatımız güzel geçti." bilgisini aktardı.

F.A’nın eşi Mustafa A. ise 2 yıldır tedavi için birçok hastaneye gittiklerini dile getirdi.

Gittikleri hiçbir hastane ve doktorun risk almadığını belirten Mustafa A, operasyonu yapan Op. Dr. Tiftik’e teşekkür etti.

Sağlığına kavuşacağı ve hastaneden çıkacağı günü bekleyen 3 çocuk annesi F.K. ise ağrılarının sona erdiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar ameliyat Kitle

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