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Kariyer günlerinde doktorluğu keşfettiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.

Kariyer günlerinde doktorluğu keşfettiler

Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi ‘Kariyer Günleri’ kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’in konuşmacı olduğu TOBB Fen Lisesi Kariyer Günleri programı kapsamında lise öğrencilerine kendi mesleği hakkında bilgilendirici konuşma yaptı. Prof. Dr. Aslan Güzel öğrencilere tecrübelerinden ve okul yıllarından bahsetti. Öğrencilere okumanın ve sabırla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aslan Güzel, bir sağlıkçı olarak hedeflerinden vazgeçmediğini ve meslek hayatında yaptığı çalışmalarından bahsetti.TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin ilgiyle dinlediği program, karşılıklı soru ve cevaplar eşliğinde devam etti. Okul Müdürü Mehmet Şimşek, sunumun son derece öğrenciler için etkili olduğunu belirterek Medical Park Gaziantep Hastanesine ve Prof. Dr. Aslan Güzel’e katkı ve katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

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