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Kariyer hedefiyle anneliği erteleyen kadınlara tüp bebek tedavi,

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Op.

Kariyer hedefiyle anneliği erteleyen kadınlara tüp bebek tedavi,

Op. Dr. Düzgün Korkmaz, "Kariyer hedefi ile anneliği erteleyen kadınlar ve çocuk sahibi olamayan çiftler gebelik elde edemediyse bir tüp bebek ünitesine başvurmalarını öneriyoruz" dedi.

Çocuk sahibi olamayan çiftlere ve kariyer hedefi olan kadınlara önerilerde bulunan Medicana Bahçelievler Hastanesi ÜYTE Sorumlusu Op. Dr. Düzgün Korkmaz, problemlerin tüp bebek ile çözülebileceğini aktardı.

“İnfertilite nedeninin iyi belirlenmesi, gebelik başarısını yüzde 50 oranda artırıyor”
Op. Dr. Korkmaz, tüp bebek sürecinin nasıl gerçekleştiğini şu ifadelerle anlattı: “Tedaviye başlarken öncelikle çiftin hikayesi dinlenir. Anne adayından hormon testi, baba adayından semen analizi istenir. Daha önceden denemeleri ya da geçirmiş olduğu ameliyatlar varsa test sonuçları ile birlikte değerlendirme yapılır. İnfertilite nedeninin belirlenmesi, tedavi sonucunda elde edilecek gebelik başarısında yüzde 50 paya sahiptir” dedi.

"Yumurta ve spermler 5 yıl süreyle saklanabilmektedir"
Op. Dr. Korkmaz: "Kanser tedavisi sırasında kemoterapi ya da radyoterapi görecek olan hastalara bu tedaviden önce üreme hücreleri zarar görebileceğinden dondurmalarını öneriyoruz. Ayrıca üreme fonksiyonlarının kaybına neden olacak yumurtalıkların alınması durumunda yumurtaların dondurulması da önemli. Sağlık Bakanlığı’nın son çıkardığı yönetmelik özellikle kariyer hedefli anneliği 35 yaş sonrasına ertelemiş bayanları sevindiriyor. Yumurtalık rezervi düşmüş olan kadınlar artık 3 tabip onaylı rapor ile birlikte yumurta dondurma işlemi yapabiliyor. Yumurta dondurma işlemi öncesi aynı şekilde ilaç tedavisi uygulanarak fazla sayıda yumurta gelişimi sağlanıyor. Yumurtalar daha sonra istenilen zamanda çözülüp kullanılarak tüp bebek tedavisiyle embriyo gelişimi sağlanmaktadır. Erkeklerde ise menide sperm bulunamaması durumunda Micro TESE ameliyatı sonrası sperm görülürse dondurma yapılabilir. Dondurulan yumurta ve spermler -196 derece sıvı azot içeren tanklarda 5 yıl süreyle saklanmaktadır".

Tedavinin planlanmasını takiben anne adayına adetinin ikinci ya da üçüncü günü çok sayıda yumurta elde etmek amacıyla ilaç başlandığını kaydeden Op. Dr. Korkmaz, "Gelişen yumurtalar toplanırken aynı gün içerisinde baba adayından taze semen örneği alınır. Semen örneğinde sperm hücresi görülmeyen hastalara Micro TESE dediğimiz, testis dokusundan alınan biyopsiden sperm elde edilmesi işlemi uygulanır. Anne adayından toplanan yumurtalara, en iyi kalitede seçilmiş spermler mikro-enjeksiyon yöntemi ile yerleştirilir. Gelişen embriyo sayısı ve kalitesine göre 3 ya da 5’inci günde transfer planlanarak embriyo, ağrısız basit bir işlemle anne rahmine yerleştirilir. Transferden 12 gün sonra kanda yapılan test ile gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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