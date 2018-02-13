Karnında patlamaya hazır bir damar vardı

Adana’da, 65 yaşındaki karın aort damarında patlama riski bulunan hasta, Acıbadem Adana Hastanesi’nde anevrizmanın onarımında kullanılan EVAR (Endovasküler Anevrizma Tamiri) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve gerginliğin kendisi için hayati önem taşıdığını bilmeyen M. Ali Kütük, hastaneye başvurduğunda abdominal aort anevizması tanısı aldı. Karnına uzanan aort damarları genişlemiş ve damar duvarları da inceldiği için yırtılma, patlama riski bulunuyordu. Acilen müdahale gerekmesine karşın daha önce geçirdiği apandisit ameliyatı buna engel oldu. Ancak, Acıbadem Adana Hastanesi’nde anevrizmanın onarımında kullanılan EVAR yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Acıbadem Adana Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Bülent Bolat tarafından yapılan değerlendirmede hastanın karnındaki aort kan damarlarının duvarlarında meydana gelen zayıflama sonucu balon şeklinde genişleme (anevrizma) tespit edildi.

Acil müdahale gerekiyordu ama

Oluşan anevrizma nedeniyle karın damar duvarlarının zayıflama ve incelme nedeniyle yırtılma riski taşıdığını hatırlatan Dr. Bülent Bolat, şunları söyledi:

“Hasta bize ulaştığında şikayetleri, yaşı, sigara içmesi ve yüksek tansiyonunun olmasından dolayı anevrizma olduğunu düşündük. Önce gerekli incelemeleri yaptık. Yırtılma, balonlaşma, kanama, emboli olma ihtimali nedeniyle bu tarz hastalarda acil müdahale edilmesi önem taşır ki bu hasta için de öyleydi. Anevrizma tamiri için cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekiyordu. Ancak daha önce geçirdiği açık apandisit ameliyatı nedeniyle karnında yapışıklık meydana geldiğinden acil cerrahi için uygun değildi. Kendisine gördüğümüz risk faktörü nedeni ile EVAR yöntemi ile müdahale etme kararı aldık.”

Her iki kasık damarından girilerek damar kollarına yamalı stent yerleştirildiklerini anlatan Dr. Bülent Bolat, “Böylece hem oluşan anevrizmayı tedavi ettik hem de ileride karın aort damarında meydana gelebilecek akut yırtılma, fistül, emboli gibi komplikasyonların da önüne geçmiş olduk” dedi.

Hastalar kısa sürede işbaşı yapabiliyor

Yaklaşık bir saat süren EVAR ameliyatı sonrası bir gün hastanede geçiren M. Ali Kütük’ü şifa ile taburcu ettiklerini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Bolat, iyileşme süresinin kısalmasıyla birlikte, yöntemin uygulandığı hastaların gündelik hayatlarına hızlıca dönebildiğini kaydetti.