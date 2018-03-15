HABER

Karnındaki kitleden çıkanlar doktorları bile şoke etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Mardin’de özel bir hastanede meydana gelen iki ayrı vakada hastaların içinden çıkanlar şaşırttı.

Mardin’de özel bir hastanede meydana gelen iki ayrı vakada hastaların içinden çıkanlar şaşırttı. Hastaneye kilo şikayetiyle gelen 17 yaşındaki genç kızın karnından 5 kiloluk dev kist çıkarken, diğer bir kadın hastanın yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve diş, hem doktorları hem de hastaları şok etti.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede iki kadın hastanın karnından çıkanlar hem doktorları hem de hastaları şok etti. Fazla kilo şikayetiyle hastaneye gelen 17 yaşında bir genç kızın yapılan kontrollerinde fazla kilo zannedilen kitlenin 8 aylık bebek büyüklüğünde dev bir kist olduğu ortaya çıkarken, diğer bir kadın hastada ise ameliyat sonrası yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve dişle şok oldu. Hastalardaki kist, saç ve diş Operatör Dr. Enes Bil tarafından başarı bir operasyonla çıkarıldı. İki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirten Operatör Dr. Enes Bil bu tarz vakaların binde bir kişiye denk geldiğini söyledi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Operatör Dr. Enes Bil, Mardin’de açık ve kapalı ameliyatlarda ilk kez bu vakanın gerçekleştiğini ifade ederek, “Bizim ilk olarak yaptığımız operasyonda dermoid kist olarak MR tanısını koyduk. Hastayı kapalı olarak laparoskopik ameliyat ettik. Kitlenin içinde yumak şeklinde saç ve diş olduğunu tespit ettik. Kitleyi patalojiye sevk ettik” dedi.

"8 Aylık bebek büyüklüğündeki kitleyi kilo sanmış"
17 yaşındaki hastanın kilo alma şikayetiyle başvuru yaptığını aktaran Bil, şunları kaydetti:
“Hastamız kilo aldığını ve veremediğini söylüyordu. Hastamızı ultrasona aldığımızda tüm karnı dolduran bir kitle olduğunu gördük. Tomografi yardımıyla kitleyi inceledik. Kitlenin iyi huylu tek taraflı olduğuna kanaat getirdikten sonra ameliyata aldık. Kitlenin çok büyük olmasından dolayı kapalı ameliyatla yapamadık. Tek taraflı bir şekilde yumurtalığı alarak kızımızın da hayatına etki etmeden operasyonu başarı ile tamamladık. Hastalarımız tabi bu tarz vaka olunca kendileri de çok şaşırıyor. Beklemediklerini söylüyorlar. Özellikle vücudun iç tarafında vücudun dış dokularının olması saç, diş gibi hasta için şaşırtıcı oluyor.”

Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hospitalpark Darıca Hastanesi yönetiminden Tıp Bayramı ziyaretleri

Hospitalpark Darıca Hastanesi yönetiminden Tıp Bayramı ziyaretleri

Rektör Gür hekimlerle buluştu

Rektör Gür hekimlerle buluştu

Bektaşoğlu’ndan ‘Kanser Araştırma Komisyonu" önerisi

Bektaşoğlu’ndan ‘Kanser Araştırma Komisyonu" önerisi

Cilt lekelerine karbon peeling ile son

Cilt lekelerine karbon peeling ile son

Bu estetik hayatı değiştiriyor

Bu estetik hayatı değiştiriyor

Deneyimli doktorların yolları üçüncü kez kesişti

Deneyimli doktorların yolları üçüncü kez kesişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.