Karnındaki kitleden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Mardin’de özel bir hastanede meydana gelen iki ayrı vakada hastaların içinden çıkanlar şaşırttı. Hastaneye kilo şikayetiyle gelen 17 yaşındaki genç kızın karnından 5 kiloluk dev kist çıkarken, diğer bir kadın hastanın yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve diş, hem doktorları hem de hastaları şok etti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede iki kadın hastanın karnından çıkanlar hem doktorları hem de hastaları şok etti. Fazla kilo şikayetiyle hastaneye gelen 17 yaşında bir genç kızın yapılan kontrollerinde fazla kilo zannedilen kitlenin 8 aylık bebek büyüklüğünde dev bir kist olduğu ortaya çıkarken, diğer bir kadın hastada ise ameliyat sonrası yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve dişle şok oldu. Hastalardaki kist, saç ve diş Operatör Dr. Enes Bil tarafından başarı bir operasyonla çıkarıldı. İki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirten Operatör Dr. Enes Bil bu tarz vakaların binde bir kişiye denk geldiğini söyledi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Operatör Dr. Enes Bil, Mardin’de açık ve kapalı ameliyatlarda ilk kez bu vakanın gerçekleştiğini ifade ederek, “Bizim ilk olarak yaptığımız operasyonda dermoid kist olarak MR tanısını koyduk. Hastayı kapalı olarak laparoskopik ameliyat ettik. Kitlenin içinde yumak şeklinde saç ve diş olduğunu tespit ettik. Kitleyi patalojiye sevk ettik” dedi.