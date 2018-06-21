Karnından 3 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sırt ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran turizmci Selim Öztürk'ün (63) karnından 25 santim çapında, 3 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Alanya'da oturan turizmci Selim Öztürk, yaklaşık 10 yıldır sırt ve karın ağrısı çektiği şikayetiyle 3 Haziran'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Genel cerrahi uzmanı Dr. öğretim üyesi Yılmaz Güler tarafından yapılan tetkikler sonucunda Selim Öztürk'ün karaciğerinde kist hidatik (bir tür parazitin oluşturduğu hastalık) tespit edildi.

BAŞKA BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ

İlaç tedavisine başlanan Selim Öztürk'ün ağrıları geçmeyince tomografiye alınmasına karar verildi. Tomografide yapılan kontrol soncunda Öztürk'ün karaciğerinin alt kısmında kitle olduğu belirlendi. Geçen hafta Yılmaz Güler ve ekibi tarafından 2 saat süren ameliyat sonunda Öztürk'ün karnında karaciğere, böbreğe, diyaframa ve ana damarlara baskı yapan yaklaşık 25 santim çapında, 3 kilo ağrılığındaki kitle başarıyla alındı.

'3 KİLO AĞIRLIĞINDA KİTLE TESPİT ETTİK'

Operasyon sonrası hastanede tedavisi süren Selim Öztürk'ün ilk ziyaretçileri, ameliyatı gerçekleştiren Dr. öğretim üyesi Yılmaz Güler ve ekibi oldu. Yılmaz Güler, "Hastamıza yaptığımız tetkikler sonucunda karaciğer kist hidatiği tespit ettik. Hastamız Selim Öztürk'ün karaciğerinden bağımsız bir bölgede 25 santim çapında ve 3 kilo ağırlığında kitle tespit ettik. Bizim için sürpriz olan bu durum, yerleşim yeri olarak sıra dışı ve zor bir bölgedeydi. Ameliyathane ekibimle birlikte 2 saat süren bir operasyon sonunda kitleyi başarılı şekilde çıkarabildik. Ameliyat sonunda hastamızı 4 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Selim Bey'in genel durumu iyi. Kendisi artık ağrıları olmadan normal hayatına mutlu şekilde devam edebilecek" dedi.

'AĞRILARIMDAN KURTULDUM'

Selim Öztürk, yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, "Operasyon sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Sırt ve karın ağrılarımdan kurtuldum. Hayatım boyunca iğne bile vurulmadığım halde doktorumun bana vermiş olduğu güven sayesinde çok rahat bir operasyon geçirdim. Sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları anlayış ve hoşgörü sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik" diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetimi, Dr. öğretim üyesi Yılmaz Güler'i ve ameliyat ekibini tebrik ederek, başarı diledi.

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