HABER

Karnından 4,5 kilogram kitle çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Hatay'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 47 yaşındaki kadının karnında tespit edilen 4,5 kilogramlık kitle operasyonla alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 47 yaşındaki kadının karnında tespit edilen 4,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karın ağrısı sebebiyle Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Suna Vural, tedavi altına alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Onur Zambak tarafından muayene edilen, tetkik ve tahlilleri yapılan hastanın karnında kitle olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan V.'nin karnından 2 saat süren ameliyatın ardından 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Dr. Zambak, yaptığı açıklamada ameliyata aldıkları hastanın karnındaki kitlenin başarıyla alındığını belirtti.

Çevre organlara yapışık, damar kökenli olan kitleyi almakta biraz zorlandıklarını aktaran Zambak, hastanın farkına varmaması nedeniyle zamanla büyüyen kitlenin tamamen aşağıya doğru batın bölgesini doldurmasının ilginç bir durum olduğunu kaydetti.

Başarılı bir ameliyatla hastanın karnındaki kitlenin temizlendiğini belirten Zanbak,"Biraz dikkat edilseydi ya da hasta kendi karnını biraz yoklasaydı çok rahat farkına varabilirdi. Hatta çevresindekiler farkına varıp 'neden karnın bu kadar büyüyor' demişler. Hastamız bunu önemsememiş. Ani bir karın ağrısıyla hastanemizin dahiliye polikliniğine başvurmuş ve kitlenin tespiti yapılarak hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık." ifadelerini kullandı.

Hastanın bir süre daha hastanede takibinin yapılacağı bildirildi.

TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
CHP'de sürpriz milletvekili adayıCHP'de sürpriz milletvekili adayı
Evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktıEvinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat hasta hatay Kitle

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Ramazan ayı yaklaşırken Canan Karatay'dan önemli uyarı

Ramazan ayı yaklaşırken Canan Karatay'dan önemli uyarı

Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Yaşam alışkanlıkları ilaç kadar etkili

Yaşam alışkanlıkları ilaç kadar etkili

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.