HABER

Karnından 6 kilogram kist çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Malatya'da, bir süredir karın ağrısı çeken kadının midesinde tespit edilen kist ameliyatla alındı

Malatya'da mide ağrısı şikayetiyle doktora başvuran kadının karnından yaklaşık 6 kilogramlık kist çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tuğçenur Kuzeyi (19), karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin'e muayene olan Kuzeyi'nin karnında sağ yumurtalıktan köken alan kitle olduğu saptandı.

Tetkiklerin ardından Op. Dr. Übeyt Akçin tarafından ameliyat edilen kadının karnından 30 santimetre büyüklüğünde ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı.

Akçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine başvurduğunda gebe olduğunu düşündüğünü söyledi.

Midesinin ağrıdığını söylemesi üzerine hastayı hemen ultrasona aldığını ve karnının içini dolduran yumurtalıktan kök alan büyük bir kitle olduğunu tespit ettiğini belirten Akçin, "Bu yaşta bu kitlelerin kötü kanser türü çıkma ihtimalleri zayıf ama yine de biz bütün testlerimizi yaptık. Testler negatif çıkınca hastayı ameliyata aldık ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki kitleyi etrafındaki dokulardan temizleyerek çıkardık." dedi.

Akçin, kitlenin hemen oluşmadığını yaklaşık 2-3 yıl içerisinde bu hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle doğumda anne karnındayken kız çoçuklarının yumurtalıklarında böyle bir kistin gelişeceği belirtisi ortaya çıkabiliyor. Dermoid bir kist dediğimiz kist bu. Ergenliğin girmesi yumurtalığın çalışmasıyla büyümeye başlıyor. Tabii çok erken dönemlerde fark edilse ameliyatı çok daha kolay olurdu. Onun için biz hastaları, adet görmeye başlayan kızların ilk adetlerinde bile bir kadın doğumcu tarafından görülüp mutlaka bir kadın doğum uzmanına yıllık muayenelerini yapmalarını istiyoruz çünkü bizim kitlelerimiz, tümörlerimiz çok sessiz hareket eder. Hastaya şikayet oluşturduğu zaman ilerlemiş döneme denk gelebilir. Bu açıdan mutlaka yıllık kontrollerini yaptırırlarsa başarılı olacaklarını düşünüyoruz."

Akçin, hastanedeki 2 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kuzeyi'nin taburcu edildiğini bildirdi.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
“Gözlük seçimi burun yapısına göre olmalı”“Gözlük seçimi burun yapısına göre olmalı”
Erdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyorErdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 kilogramlık kist kist Malatya Op. Dr. Übeyt Akçin Tuğçenur Kuzeyi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varis neden olur? Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis belirtileri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis belirtileri nelerdir?

Gençlerde kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi nasıl olur?

Gençlerde kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi nasıl olur?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.