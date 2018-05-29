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Karnından 7 kilogramlık kitle çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Aydın'da 45 yaşındaki kadının karnındaki 50 santimetre büyüklüğündeki kitle operasyonla alındı

Aydın'da sürekli kilo aldığı şikayetiyle doktora giden kadının karnındaki 7 kilogramlık kitle operasyonla alındı.

Aydın'da yaşayan 45 yaşındaki Dilek Çelik, kilo alma ve nefes darlığı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Operatör Doktor Soner Gök tarafından muayenesi yapılan kadının karnında 50 santimetre büyüklüğünde 7 kilogram ağırlığında bir kitle olduğu tespit edildi.

Karındaki kitle, yaklaşık 2 saat sürenle operasyonla çıkarıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Gök, hastanın ilk geldiğinde karnında şişlik olduğunu belirterek, "Kadınlarda görülen ‘miyom’ denilen iyi huylu ur olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeki kitlenin karnı kapladığını gördük. 2 saat süren bir ameliyatla kitleyi çıkardık." dedi.

Sağlığına kavuşan Çelik ise karnında büyük bir kitle olduğunu duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "Kilo aldığımı düşünüyordum. Artık nefes almakta zorluk çekince doktora gitmeyi düşündüm. Kitle olduğunu söylediklerinde çok korktum, çok şaşırdım. Sağ olsun doktorlar ameliyatla kitleyi aldılar. Çok rahatladım." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Ferdi Güneş de bu tip hastanelerde böylesi başarılı operasyonlara imza atılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Kitle operasyon Ur

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