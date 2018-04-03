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"Karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı" iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Basında yer alan "Kanser olabilirsin' denildi, karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı" başlıklı haber üzerine, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ilgili özel hastane hakkında inceleme başlattı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Kanser olabilirsin' denildi, karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı" başlıklı haber üzerine, ilgili özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, bazı yazılı ve görsel medyada yer alan söz konusu haber üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde kist olduğu sanılarak ameliyata alınan S.K. isimli kadının karnından, 3 yıl önce özel bir hastanede gerçekleşen sezaryen ile yaptığı doğumda unutulduğu ileri sürülürken, bir kavanoz gazlı bezin çıkarıldığı iddiaları yer almıştır.

Söz konusu vaka için ilgili özel hastane hakkında Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."

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