"Karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı" iddiası

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Kanser olabilirsin' denildi, karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı" başlıklı haber üzerine, ilgili özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, bazı yazılı ve görsel medyada yer alan söz konusu haber üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberde kist olduğu sanılarak ameliyata alınan S.K. isimli kadının karnından, 3 yıl önce özel bir hastanede gerçekleşen sezaryen ile yaptığı doğumda unutulduğu ileri sürülürken, bir kavanoz gazlı bezin çıkarıldığı iddiaları yer almıştır.
Söz konusu vaka için ilgili özel hastane hakkında Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum