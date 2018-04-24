Kars’ta sahte güneş gözlüğüne karşı vatandaşlar uyarıldı

Kars’ta yaz aylarının gelmesi ile ihtiyaç duyulan ve piyasada sahtelerine sıkça rastlanan güneş gözlüklerine karşı vatandaşları uyarıldı.

Kars’ta yaklaşık 25 yıldır gözlükçülük yapan Ege Optik Satış Müdürü Optisyen Evren Kınık, güneşten kaynaklanan ultraviyole (UV) ışınlarının, gözün mercek ve retinasına zarar verdiğini söyledi.

Sahte gözlüklerin çocukların ve erişkinlerin ilerideki yaşamlarında katarakt olmasına ve görmesini etkileyecek başka rahatsızlıklar yaşamasına neden olabileceğine dikkat Evren Kınık, “Güneş gözlüğü kullanmaya başlamak için hiç bir yaş erken değil. Hem erişkinler hem de çocuklar uzun süre güneşte kalacaklarında, mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı. Gözlük camlarının mutlaka UV filtreleme özelliğinin olmasına dikkat etmek gerekir. Güneş gözlüğünün UV ışınlarının en az yüzde 99’unu süzmesi gereklidir. Buna dikkat etmek gerekir. Yoksa pahalı olan gözlük iyi gözlüktür fikri tamamen yanlıştır. Güneş gözlüğü sıradan bir aksesuar değildir. Güneş gözlüğü sağlık malzemesi olarak kullanılmalı. Güneş ışığına doğrudan bakmak, görme tabakasına ciddi boyutlarda zarar verir. Güneş gözlüğü, sadece gözü fazla ışıktan korumak için değildir, zararlı ultraviyole ışınları önlemek içinde kullanılmalıdır” dedi.

İşportadan alınan güneş gözlüklerinin koruyuculuk özelliği olmadığı gibi, gözlere çok zarar verdiğini, her güneş gözlüğünün ultraviyole ışını tutmadığını ve gözlüklerin belirli bir standardı ve kalite belgesinin olması gerektiğini ifade eden optisyen Evren Kınık, “Güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Ancak piyasada bulunan kalitesiz güneş gözlükleri sağlığına kalıcı zararlar verebilir. Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır. Çoğu Uzakdoğu menşeili işporta güneş gözlüklerinin hangi şartlarda üretildiği bilinmemektedir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir” diye konuştu.

Güneş gözlüklerinin seçiminde yüze iyi oturması, yüz anatomisine uygun olması belki de en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Kınık, “Özellikle kulaklara, buruna baskı yapmayan ve mümkün olduğunca daha fazla alanı örten güneş gözlüklerini seçmek önemli. Yukarıdan ya da yanlardan güneş ışığını geçirmeyen, alttan yansıyan ışınların geçişini engelleyen büyüklükte gözlükler tercih edilmeli. Yüzünüz ve gözleriniz için doğru güneş gözlüğü seçimi, gözlerinizin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından daha sağlıklı bir şekilde korunması ve sizin daha güzel estetik görünmeniz için önemlidir. Takacağınız güneş gözlüğü sizin kişiliğinizi tam olarak yansıtmalıdır. Yüzünüz kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen ve ya elmas şekilli olabilir. Kendinize uygun bir güneş gözlüğü seçmek için yüz şeklinize uygun gözlükler kullanmalısınız” şeklinde konuştu.